Как один генерал Конгресс одурачил

В наши дни действия армейских соединений на поле боя немыслимы без той огневой поддержки, которую им оказывают реактивные системы залпового огня (РСЗО).

Обусловлено это, в первую очередь, основными преимуществами РСЗО:

- возможность нанесения в различных условиях тактической обстановки и с минимальным временем подготовки внезапного массированного удара по групповым (площадным) и малоразмерным целям противника в тактической зоне;

– высокая скорострельность и большая плотность огня;

– высокая мобильность;

– относительная простота конструкции, а также технического обслуживания в полевых условиях и применения по предназначению.

Более того, прогресс науки и техники, совершенствование систем прицеливания и управления огнем, а также применяемых в данных системах вооружения боеприпасов позволяют разработчикам осуществлять дальнейшее наращивание боевых возможностей РСЗО в направлении увеличения их дальности, кучности и точности стрельбы, а также в направлении повышения их огневой производительности. Одновременно проводились работы и в целях повышения мобильности данных систем вооружения за счет использования новых образцов шасси повышенной проходимости.

В результате, по оценкам зарубежных экспертов, по эффективности воздействия по групповым целям противника современные РСЗО вплотную приблизились к тактическому ядерному оружию малой мощности.

В армиях США и их союзников широкое распространение получила 227-мм РСЗО типа М270 MLRS, где последнее – аббревиатура от Multiple Launch Rocket System, что в переводе с английского означает "реактивная система залпового огня". Фактически в английском языке название данной РСЗО стало нарицательным и употребляется часто по отношению и ко всем другим образцам реактивной артиллерии данного класса.

История создания данной РСЗО – это тема для отдельного материала, а то и нескольких, мы же затронем здесь один из юмористических моментов, который имел место во время слушаний, проходивших в марте 1982 года в Комитете по делам ВС США Палаты представителей Конгресса. В рамках данных слушаний рассматривались вопросы военного бюджета Пентагона на 1983 финансовый год, а также основные программы вооружений, находящиеся в различной стадии реализации на тот момент.

Вел заседание Сэмюэл С. Страттон – конгрессмен от штата Нью-Йорк, глава Подкомитета по закупкам и ядерным системам военного назначения (Procurement and Military Nuclear Systems Subcommittee). В свою очередь, среди представителей Пентагона присутствовал генерал-майор Джеймс П. Мэлоуни – глава Отдела систем вооружения Управления помощника начальника штаба (командующего) Сухопутными войсками США по исследованиям, разработкам и закупкам. Он то и есть наш сегодняшний "герой дня", который чуть не одурачил Конгресс. А дело было так.

В процессе обсуждения программы создания и серийных закупок новейшей на тот момент времени РСЗО типа М270 MLRS конгрессмен Страттон неожиданно прервал выступление руководителя данной программы полковника Монте Джо Хэтчета и спросил, обращаясь к генералу Мэлоуни: "Генерал Мэлоуни, я считаю, что Вам необходимо внести некоторые изменения в представленные Вами документы по программе, потому что указанная в них стоимость за единицу составляет 15 тысяч долларов. Но нигде почему-то не указано, что она в действительности составляет 1,4 миллиона долларов".

– Да, сэр, стоимость указана в отношении ракет, – ответил тут же генерал.

– Я знаю, – так же быстро ответил конгрессмен Страттон. – Но что мы тогда покупаем – ракеты или пусковые установки?

– Мы покупаем и то, и другое, сэр, – невозмутимо отчеканил генерал Мэлоуни.

– Тогда здесь должна быть указана стоимость за единицу в рамках всей программы, – назидательно произнес председатель.

– Она указана в Отчете о выборочных закупках, сэр, – невозмутимо продолжил представитель Армии США (Речь идет об Отчете о выборочных закупках образцов вооружения и предметов снабжения (Selected Acquisition Report – SAR), который ежегодно представляется Пентагоном американскому Конгрессу. – В.Щ.).

– Но она не указана в документе, который Вы предоставили мне. Причем, по словам господина Маккарди (Дейв Маккарди – конгрессмен от Оклахомы. – В.Щ.), к тому времени, как Отчет о выборочных закупках будет готов, пройдет целых четыре или пять месяцев, – стоял на своем конгрессмен от штата Нью-Йорк.

– Наш бюджет…. – начал было отвечать генерал Мэлоуни, но конгрессмен Страттон его перебил: "Мы оказались в несколько запутанной ситуации, поскольку мы думаем, что 15 тысяч долларов – это очень дешевый вариант. И вдруг получается, что необходимо еще 1,5 миллиона долларов, да и еще кое-что".

– Безусловно, мы не хотели вводить кого-то в заблуждение, сэр, – ответил, уже оправдываясь, генерал.

– Поэтому, как я и сказал, просто исправьте эти цифры, чтобы у нас были верные данные по стоимости за единицу, – победно подчеркнул конгрессмен Страттон.

– Мы представим полные и точные цифры, – капитулировал генерал Мэлоуни.

– Комитет очень легко одурачить, – продолжил тем временем более благодушно конгрессмен Страттон. – Мы не такие умные, поэтому нам требуется много времени, чтобы разобраться в таких делах …

– Говорите только за себя, – неожиданно вмешалась в перепалку Марджори С. Холт – первая женщина в истории, избранная в Конгресс от штата Мэриленд.

– … и понять, что же в действительности происходит, где мы теряем деньги и так далее, – невозмутимо продолжил конгрессмен Страттон. – Это одна из программ, реализация которой сейчас начинается, и у нас есть чертовски хорошая возможность отследить все моменты с самого начала и до конца. И вдруг первая же вещь, с которой мы начали, сразу оказалась вводящей нас в заблуждение. Я не припомню, что где-то здесь говорится о том, что одна боевая единица стоит 1,4 миллиона долларов.

– Господин председатель, – вновь вступила в разговор Марджори Холт. – Мне думается, что руководитель программы заслуживает благодарности за то, что он так успешно осуществляет ее, несмотря на то, получили ли мы точную цифру или нет. Я считаю, что он заслуживает того, чтобы быть отмеченным.

– Ну что ж, все выглядит так, как будто программе поддали огоньку, но я думаю, мы не хотим вручать какие-либо медали прямо сейчас. По моему мнению, мы должны несколько подождать. А теперь можем мы перейти к следующей (программе. – В.Щ.), поскольку, по-моему, мы уже выбиваемся из графика, полковник, – подвел черту под дискуссией конгрессмен Страттон, обращаясь то ли к полковнику Хэтчету, то ли к генералу Мэлоуни, которого он уже мысленно разжаловал в полковники за попытку одурачить Конгресс. Впрочем, продолжил держать речь все же генерал Мэлоуни…

А вот полковник Хэтчет, ветеран Вьетнама, все это время благоразумно помалкивал, понимая: американские конгрессмены на слушаниях – пострашнее вьетнамских партизан будут. Поэтому в этой ситуации на рожон лучше не лезть. За это не то, что не наградят, но и, наоборот, могут отобрать награду или погоны. Что же касается реактивной системы залпового огня М270 MLRS, то она благополучно пошла в крупную серию и сегодня находится на вооружении целого ряда стран мира.

Владимир Щербаков

Ответственный редактор "Независимого военного обозрения"