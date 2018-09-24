Кто подталкивает Украину к войне

Американское оружие потоком идет в Незалежную, чей военный бюджет на 2019 год превысит 5% ВВП

До начала нового финансового года в США остаются считаные дни - 1 октября с.г. откроется отсчет следующего учетного периода по исполнению оборонного бюджета 2019 года, который установлен в размере 716 млрд долл. Утвержденный обеими палатами Конгресса проект документа был подписан в августе президентом США Дональдом Трампом. Одними из основных его направлений являются финансирование противодействия растущей угрозе со стороны России, а также оказание военной помощи Украине.

В наступающем финансовом году Америка выделит Киеву ни много ни мало 250 млн долл. на закупку вооружений и дальнейшее проведение армейских реформ. При этом 50 млн будут направлены на закупку летальных видов вооружений.

С 2014 года США предоставили Украине уже почти 1 млрд долл. на расходы в сфере безопасности, включая различное оборудование, радары и приборы ночного видения (ПНВ). США передали украинской армии 2,5 тыс. прицелов ночного видения, 37 переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Джавелин" и 210 управляемых ракет на общую сумму 47 млн долл. "Джавелин" (Javelin) разрабатывался с 1986 года и был принят на вооружение ВС США. Комплекс создан таким образом, что выпущенная ракета бьет сверху вертикально в наименее защищенную броней часть танка. Максимальная дальность стрельбы – 2500 м, минимальная – 75 м. Калибр – 127 мм. Небольшой вес ПТРК – около 23 кг с ракетой – позволяет использовать их на поле боя в качестве первого ответа на массированное танковое наступление (по данным СМИ, на вооружении только армии ДНР стоит около 800 танков).

В бытность президента США Барака Обамы Вашингтон также оказывал Киеву помощь в сфере безопасности, но действовало ограничение по поставкам летального оружия. Администрация Трампа сняла эти запреты и тем самым расширила возможности США по поддержке Украины. По заявлениям американской стороны, "Джавелины" станут лишь небольшой частью такой помощи, а Пентагон будет и дальше стремиться восполнять пробелы в вооружении украинской армии. Не стоит им только забывать, что на юго-востоке Украины техника часто по различным причинам переходит в собственность формирований Донецка и Луганска.

США пытаются использовать комбинированный подход к способу передачи вооружения, это может быть продажа Украине или "бесплатное" вручение. Однако Дональд Трамп – бизнесмен, и альтруизм не его стихия. То, что Украина каким-то образом заплатит за оружие, сомневаться не приходится. Ведь даже военную помощь в американском бюджете Трамп предполагает в виде кредитов Киеву, долги по которым нарастают с каждым годом. Эксперты считают, что Вашингтон, оказывая военную помощь Незалежной, способствует дальнейшему развитию конфликта. А в случае его обострения возможно введение военного положения в стране и перенос сроков президентских выборов, в чем может быть заинтересован действующий президент Украины Петр Порошенко.

Поддержанию вооруженного конфликта также способствуют страны НАТО, оказывая военное и финансовое содействие Украине. Оттава выделила Киеву десятки миллионов канадских долларов, которые идут на инструктаж украинских военных. Канада, третья после Украины и России страна по числу жителей с украинскими корнями, включила Киев в контрольный список, разрешающий экспорт летального оружия в эту страну. Из стран НАТО поступают оружие и боеприпасы советских стандартов, в прошлом году Литва передала Украине тысячи автоматов Калашникова и несколько вагонов патронов к ним, пулеметы и минометы. По информации СМИ, есть сведения о румынских, болгарских и частично польских поставках боеприпасов в район Донбасса. Но все же эксперты считают, что ни поддержка "друзей Украины", ни то, что финансирование армии является приоритетом бюджета Украины и военная отрасль получает все больше ассигнований из-за продолжающегося конфликта на востоке страны, – ничто не сможет изменить баланс сил в Донбассе.

Но поставки оружия, без сомнения, стимулируют украинские власти к ведению военных действий. В МИД РФ в связи с предоставлением США и Канадой летальных видов вооружений Украине неоднократно заявляли, что накачивание Украины американскими и канадскими средствами ведения войны толкает ее руководство, саботирующее мирное урегулирование противостояния на востоке страны, на новые военные авантюры.

14 сентября пресс-служба президента Украины сообщила, что глава государства Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, согласно которому на нужды сектора обороны в 2019 году будет выделено более 5% ВВП. На нужды Вооруженных сил и национальной безопасности потратят 209,5 млрд гривен, или около 7,48 млрд долл. по текущему курсу.

Среди приоритетных направлений финансирования на следующий год – мероприятия по разработке, подготовке производства и закупке новых образцов вооружения и военной техники. Предусмотрено укрепление ПВО государства и авиации ВС Украины. Расходы на современное высокоточное ракетное вооружение – ракетные системы и комплексы, крылатые ракеты – также заложены в смету военного бюджета 2019 года. Предусмотрены затраты на артиллерию, бронетехнику и боеприпасы. Намечена также реализация государственной политики в сфере кибербезопасности и мер по развитию и модернизации спецсвязи и защите информации, выполнению Национальной разведывательной программы на 2016–2020 годы, усилению контрразведки и борьбы с терроризмом и диверсионной деятельностью. В следующем году также планируется повышение денежного содержания военнослужащих ВСУ, Нацгвардии и других силовых структур.