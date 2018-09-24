Трамп и Помпео наносят новый удар по России

Вашингтон целит в Москву, но бьет по Пекину

В последние дни создается стойкое ощущение, что, что на дворе - не сентябрь 2018 года, а июнь 1941-го. Схожесть в том, что по России один за другим наносят мощные и скоординированные удары, на которые она не может дать равнозначный ответ. Но есть и разница: во-первых, вместо армад самолетов и танковых кулаков теперь в дело идут политические и экономические санкции, а, во-вторых, на этот раз место напавшей на нас в 1941-м Германии заняли наши бывшие союзники по войне с ней, и в первую очередь – США.

Да, и еще. Теперь вместо 22 июня 1941 года датой нападения можно считать 20 сентября 2018 года. Ведь именно в этот день сначала президент США Дональд Трамп, буквально только что выразивший соболезнования по поводу гибели российского самолета Ил-20, подписывает исполнительный указ, которым делегирует госсекретарю США и министру финансов США полномочия по включению физических лиц в санкционные списки, возложив на эти же ведомства и контроль за исполнением санкций, а чуть позже на сайте Госдепартамента США появляются два обновленных санкционных списка, составленных в соответствии с частью 231(d) закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

В данные списки теперь внесены уже в буквальном смысле чуть не весь российский оборонно-промышленный комплекс, все разведывательные и контрразведывательные органы страны, а также ряд, как утверждают в США, связанных со спецслужбами компаний и физлиц.

С последними все более или менее понятно – это 27 человек, самые известные из которых, пожалуй, Евгений Пригожин и "12 офицеров ГРУ", которых ранее обвиняли во вмешательстве в американские выборы. Более интересен список компаний и организаций, которые теперь числятся в упомянутых двух списках.

В первый входят компании, имеющие отношение к "оборонному сектору и правительству Российской Федерации". Впрочем, проще сказать не имеющие отношение к оборонному сектору, а почти весь оборонный сектор России, поскольку можно по пальцам перечесть те крупные и средние компании нашего оборонно-промышленного комплекса, которые в этот список не попали.

Достаточно сказать, что туда вошли объединенные авиастроительная, двигателестроительная, судостроительная и приборостроительная корпорации, а также Госкорпорация "Ростех", Рособоронэкспорт и еще более десятка крупнейших российских профильных концернов, корпораций и холдингов. Причем Госдеп применяет не только "оружие массового поражения", включая в список крупные головные корпорации и холдинги, но и активно использует "высокоточное оружие", вводя санкции и против находящихся в управлении у этих гигантов отдельных компаний. Например, в список одновременно включены Объединенная судостроительная корпорация и Адмиралтейские верфи, Объединенная авиастроительная корпорация и компании РСК "МиГ", "Сухой", "Туполев" и др. Попала в этот список почему-то и ЧВК "Вагнер", хотя в ее отношение к оборонно-промышленному комплексу и правительству России как-то слабо верится.

Во второй список вошли компании, связанные с "разведывательным сектором правительства Российской Федерации". Числятся в нем и сами представители этого сектора, а именно военная разведка (вместе с ее начальником генерал-полковником Игорем Коробовым), Федеральная служба безопасности и Служба внешней разведки.

По большому счету, Вашингтон предпринял самую масштабную попытку отсечения от мирового рынка российских разработчиков, производителей и продавцов продукции военного и двойного назначения. Вполне возможно, теперь этим компаниям Соединенные Штаты будут чинить всяческие препятствия и в гражданских сегментах рынка, где те также пытаются работать. Также нанесен удар и по тем ведомствам, которые призваны бороться с террористами всех мастей, что, возможно, приведет к еще большему ограничению связей между Западом и Россией в этой сфере.

В этой связи остается пока без ответа лишь один вопрос – чем на новый удар ответят Россия и Китай? Почему Китай? А дело в том, что 20 сентября американцы впервые ввели жесткие санкции против китайской государственной организации. Да не просто организации, а имеющего важное значение Управления развития вооружений и военной техники. Созданное в рамках последней реформы возглавляемого Си Цзиньпином Центрального военного совета Китая, данное управление отвечает, в том числе, и за приобретение вооружений за рубежом. Собственно в связи с этим оно и пострадало: за покупку у "подсанкционного" Рособоронэкспорта истребителей Су-35 и зенитных ракетных систем С-400.

Попал под санкции и глава управления Ли Шанфу – известный специалист в области авиастроения и генерал-лейтенант НОАК, справивший в феврале с.г. свое 60-летие (такой вот своеобразный запоздалый "подарок" к юбилею он получил от Америки).

Причем на сайте Министерства финансов США не указано, за что конкретно введены санкции против китайской стороны в соответствии с частью 235(a) закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций". О том, что это – "ответка" за покупку Су-35 и С-400, на условиях анонимности рассказал журналистам представитель Госдепартамента. Он также особо отметил, что санкции, введенные против китайской структуры и ее главы, не направлены против самого Китая или его военных. Они, якобы, введены исключительно в целях воздействия на Москву. "Конечная цель этих санкций – Россия", – цитирует представителя Госдепа агентство Reuters.

Вот ведь как выходит: Вашингтон боится ненароком задеть санкциями Пекин, но совершенно не боится вводить драконовские ограничения против Москвы. Об этом нашим руководителям стоит, как представляется, очень серьезно задуматься. Ведь такими действиями США, судя по всему, "прозрачно намекают" Поднебесной, что лучше бы ей не иметь каких-либо связей с Россией. По крайней мере, в области военно-технического сотрудничества. А тогда, глядишь, и спор вокруг торгового баланса между США и КНР и пошлин на китайские товары пойдет совсем в другом ключе.

Вопрос в том, как в этой ситуации поступит сам Китай? Может, ведь, повторится ситуация времен СССР, когда Пекин фактически вступил в союз с Вашингтоном против Москвы. Результат той игры мы ощущаем на себе до сих пор. Какой путь Поднебесная выберет на этот раз?

Владимир Щербаков

Ответственный редактор "Независимого военного обозрения"