Виртуальные связи

При поступлении на госслужбу в Минобороны нужно будет предоставить информацию об аккаунтах в Сети

Для претендентов на госслужбу в Минобороны будут проводить конкурс по новой методике. Кандидату придется сообщить адреса интернет-порталов, где он в последние три года размещал информацию, позволяющую идентифицировать его личность. Речь идет не только о социальных сетях, но и о сайтах для трудоустройства и тематических форумах. Содержание аккаунтов в Сети будет влиять на решение о приеме на работу или в кадровый резерв. Сам конкурс, в том числе тестирование и заседание комиссии, будет фиксироваться с помощью видео-, аудиозаписи либо стенограммы. Эксперты отмечают, что информация о виртуальных контактах госслужащих необходима для сохранения военных секретов и поддержания имиджа армии.

В Минобороны "Известиям" рассказали, что ведомство разработало проект приказа "Об утверждении Единой методики проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы РФ и включение в кадровый резерв Минобороны РФ". Текст документа проходит внутриведомственные согласования и антикоррупционную экспертизу. Приказ разработан во исполнение закона "О государственной гражданской службе", который предписывает чиновникам раскрывать работодателю данные о себе в соцсетях.

Как сказано в проекте, с которым ознакомились "Известия", набор госслужащих Минобороны будет проводиться, как и сейчас, на конкурсной основе. Но, помимо типового пакета документов, кандидату нужно будет сообщить адреса интернет-порталов, где он в последние три года размещал "общедоступную информацию, а также данные, позволяющие идентифицировать" его личность. Речь идет не только о страницах в социальных сетях, но и о сайтах для трудоустройства и даже тематических форумах. */

Содержание аккаунтов будет влиять на решение ведомственной комиссии при определении победителя конкурса. В свою очередь претендент вправе обжаловать решение комиссии в суде.

Сам конкурс будет проходить в два этапа и станет более открытым. Перед началом Главное управление кадров (ГУК) Минобороны разместит на ведомственном сайте и портале госслужбы наименование должности, требования к кандидату, место и время приема документов, а также пробный тест для самостоятельной оценки претендентами своего профессионального уровня.

На первом этапе кандидат сдаст тесты для оценки уровня владения русским языком и знания российских законов в области госслужбы и противодействия коррупции. Ему нужно будет продемонстрировать умение работать с компьютерными программами и интернетом на необходимом для военного ведомства уровне. Сдать все нужные бумаги и пройти тесты можно дистанционно — в форме электронного документа. Он должен быть подписан усиленной электронной подписью.

Для проведения второго этапа конкурса создадут ведомственную комиссию. Она должна будет провести собеседование. По усмотрению комиссии претендентам придется дополнительно написать реферат, поучаствовать в групповой дискуссии или пройти дополнительное тестирование. Все задания должны быть связаны с выполнением будущих должностных обязанностей.

Для тестирования разработают единый перечень вопросов. Уровень сложности заданий будет возрастать в прямой зависимости от категории и группы должностей гражданской службы. На каждый вопрос должен быть только один верный вариант ответа. "Отлично" будут ставить за 100% верных ответов, "хорошо" — за 80%, "удовлетворительно" — за 70% и более.

Выполнение кандидатами конкурсных заданий и заседание конкурсной комиссии будет фиксироваться — с помощью видео-, аудиозаписи либо стенограммы. Это сделает конкурсный отбор более открытым, отмечается в пояснительной записке к документу.

На госслужбу в Минобороны требуются различные специалисты — от кадровиков до аналитиков, финансистов, управленцев.

Как писали "Известия", по ст. 20.2 закона "О государственной гражданской службе" (79-ФЗ) чиновники обязаны сообщать, в каких социальных сетях и форумах они участвуют и под какими именами. Главной целью такого требования является "обеспечение соблюдения гражданскими служащими правил профессиональной этики".

Информация о виртуальных контактах госслужащих необходима для сохранения военных секретов, считает председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

— Минобороны как работодатель, обладающий секретной информацией, должно обеспечить ее сохранность, — рассказал он "Известиям". — Виртуальных границ, как в Китае, у нас нет. Завербовать человека можно, пользуясь интернетом. Военное ведомство должно понимать, кого оно берет на работу, где, с кем и как общается его потенциальный сотрудник.

Несдержанное поведение в Сети может бросить тень на ведомство, добавил доцент РЭУ имени Плеханова, член экспертного совета "Офицеров России" Александр Перенджиев.

— Служащему Минобороны надо соблюдать виртуальную культуру и чистоплотность, — отметил эксперт. — Мы знаем случаи, когда неоднозначные фотографии или высказывания приводили к скандалам.

Как писали "Известия", в этом году в центральные органы военного управления был направлен документ "О стиле работы офицеров Генерального штаба". Документ описывает все аспекты деятельности офицера — от внешнего вида и манеры разговаривать до постановки задач подчиненным. Под категорическим запретом оказались социальные сети. В кодексе прямо сказано, что они являются "табу для вас и ваших подчиненных".

Алексей Козаченко, Богдан Степовой