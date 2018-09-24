Разрушители бункеров: ВКС получили новые боеприпасы

Армейская авиация сможет уничтожать сооружения с метровыми стенами

Вертолеты Ка-52 ("Аллигатор") и Ми-28 ("Ночной охотник") смогут уничтожать противника даже в особо прочных укрытиях — в бункерах, бетонных зданиях и укреплениях. Командование Воздушно-космических сил приняло решение вооружить ударные вертолеты модернизированными неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) С-13ДФ. Они оснащаются боевыми частями, которые сначала пробивают стенки укрепления, а затем уничтожают цель термобарическим взрывом. Новинка была создана с учетом опыта боевой операции в Сирии. С-13 появилась еще в советское время, но в ходе нынешней модернизации она была полностью переработана.

Как рассказали "Известиям" в Минобороны, решение о закупке модернизированных С-13ДФ было принято в этом году. Ракеты станут важным элементом системы боевого применения армейской авиации.

По данным "Известий", первую партию модернизированных С-13ДФ ведомство получит до конца нынешнего года. А до 2020-го Воздушно-космические силы планируют закупить 3 тыс. таких боеприпасов. Модернизация одной ракеты (в зависимости от ее состояния) обойдется военным в сумму от 240 тыс. до 360 тыс. рублей.

Первоначально в ходе боев в Сирии российские вертолеты использовали стандартные 80-миллиметровые неуправляемые ракеты С-8. Но выяснилось, что мощности "восьмерок" не хватает для поражения целей в укреплениях.

Модернизированная С-13ДФ получила обновленный пороховой двигатель, а также переработанную боевую часть с объемно-детонирующей смесью большой мощности. Главное ноу-хау С-13ДФ — это специальный наконечник. Он прошивает бетонные стены толщиной до одного метра, а термобарическая боевая часть срабатывает внутри сооружения, разрушая объемно-детонирующим боеприпасом всё, что там находится.

Ракета С-130Ф для ударных вертолетов. Источник: iz.ru

В основе работы термобарического боеприпаса лежит принцип распыления взрывчатого вещества с последующим его подрывом. Термобарическая смесь находится вокруг обычного порохового заряда и распыляется по закрытому пространству, когда он взрывается.

Справка "Известий" Неуправляемая авиационная ракета (НАР) С-13 калибра 122-мм была разработана в 70-е годы прошлого века. В дальнейшем создавались ее модификации с осколочно-фугасной боевой частью, а также осколочно-фугасной бетонобойной и др. Ракета с индексом С-13ДФ уже фигурировала в 1990-е годы в номенклатуре вооружения армейской авиации. Это была модификация С-13 с боевой частью повышенного могущества. Но такой вариант в войска практически не поставлялся. Нынешняя ракета, хотя и имеет то же обозначение, была значительно доработана.

— Ракеты проверены в боевых действиях, показали высокую эффективность, и Минобороны заказало их, — пояснил "Известиям" бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко. — Головка ракеты пробивает бетонированные сооружения. Раньше это могли делать некоторые авиационные бомбы. Нехватка мощности неуправляемых авиационных ракет была весьма ощутима.

Наиболее эффективно применение С-13ДФ во время кабрирования вертолета (когда его нос задран вверх). В таком положении ракеты летят по баллистической траектории на максимальную дальность, которая в этом случае составляет до 7 км. Это позволяет машине не входить в зону поражение ПЗРК и стрелкового оружия. Если известны координаты цели, бортовая система автоматически рассчитывает выход в зону и необходимый угол кабрирования. При неизвестных координатах прицельный комплекс вертолета с лазерным дальномером сам вычисляет угол и расстояние до цели. Пилоту остается лишь вести машину по заданной траектории, в нужный момент произвести пуск и покинуть район.

Ранее Минобороны заказало масштабную модернизацию авиационных тактических противорадиолокационных ракет Х-25МП. После доработки их можно будет применять не только против радиолокационных станций, но и для борьбы с бронетехникой, самолетами на аэродромах, мостами и переправами, надводными кораблями и т.д. Кроме того, ракета сможет поражать укрепленные командные пункты и бункеры.

Роман Крецул, Алексей Рамм