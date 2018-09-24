Войти
24.09.2018
Известия.ru

Разрушители бункеров: ВКС получили новые боеприпасы

864
1
+6
Вертолеты Ка-52 ("Аллигатор")
Вертолеты Ка-52 ("Аллигатор").
Источник: РИА Новости/Александр Астафьев

Армейская авиация сможет уничтожать сооружения с метровыми стенами

Вертолеты Ка-52 ("Аллигатор") и Ми-28 ("Ночной охотник") смогут уничтожать противника даже в особо прочных укрытиях — в бункерах, бетонных зданиях и укреплениях. Командование Воздушно-космических сил приняло решение вооружить ударные вертолеты модернизированными неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) С-13ДФ. Они оснащаются боевыми частями, которые сначала пробивают стенки укрепления, а затем уничтожают цель термобарическим взрывом. Новинка была создана с учетом опыта боевой операции в Сирии. С-13 появилась еще в советское время, но в ходе нынешней модернизации она была полностью переработана.

Как рассказали "Известиям" в Минобороны, решение о закупке модернизированных С-13ДФ было принято в этом году. Ракеты станут важным элементом системы боевого применения армейской авиации. 

По данным "Известий", первую партию модернизированных С-13ДФ ведомство получит до конца нынешнего года. А до 2020-го Воздушно-космические силы планируют закупить 3 тыс. таких боеприпасов. Модернизация одной ракеты (в зависимости от ее состояния) обойдется военным в сумму от 240 тыс. до 360 тыс. рублей.

Первоначально в ходе боев в Сирии российские вертолеты использовали стандартные 80-миллиметровые неуправляемые ракеты С-8. Но выяснилось, что мощности "восьмерок" не хватает для поражения целей в укреплениях. 

Модернизированная С-13ДФ получила обновленный пороховой двигатель, а также переработанную боевую часть с объемно-детонирующей смесью большой мощности. Главное ноу-хау С-13ДФ — это специальный наконечник. Он прошивает бетонные стены толщиной до одного метра, а термобарическая боевая часть срабатывает внутри сооружения, разрушая объемно-детонирующим боеприпасом всё, что там находится.


Ракета С-130Ф для ударных вертолетов.
Источник: iz.ru

В основе работы термобарического боеприпаса лежит принцип распыления взрывчатого вещества с последующим его подрывом. Термобарическая смесь находится вокруг обычного порохового заряда и распыляется по закрытому пространству, когда он взрывается.

Справка "Известий"

Неуправляемая авиационная ракета (НАР) С-13 калибра 122-мм была разработана в 70-е годы прошлого века. В дальнейшем создавались ее модификации с осколочно-фугасной боевой частью, а также осколочно-фугасной бетонобойной и др.

Ракета с индексом С-13ДФ уже фигурировала в 1990-е годы в номенклатуре вооружения армейской авиации. Это была модификация С-13 с боевой частью повышенного могущества. Но такой вариант в войска практически не поставлялся. Нынешняя ракета, хотя и имеет то же обозначение, была значительно доработана.

— Ракеты проверены в боевых действиях, показали высокую эффективность, и Минобороны заказало их, — пояснил "Известиям" бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко. — Головка ракеты пробивает бетонированные сооружения. Раньше это могли делать некоторые авиационные бомбы. Нехватка мощности неуправляемых авиационных ракет была весьма ощутима.

Наиболее эффективно применение С-13ДФ во время кабрирования вертолета (когда его нос задран вверх). В таком положении ракеты летят по баллистической траектории на максимальную дальность, которая в этом случае составляет до 7 км. Это позволяет машине не входить в зону поражение ПЗРК и стрелкового оружия. Если известны координаты цели, бортовая система автоматически рассчитывает выход в зону и необходимый угол кабрирования. При неизвестных координатах прицельный комплекс вертолета с лазерным дальномером сам вычисляет угол и расстояние до цели. Пилоту остается лишь вести машину по заданной траектории, в нужный момент произвести пуск и покинуть район.

Ранее Минобороны заказало масштабную модернизацию авиационных тактических противорадиолокационных ракет Х-25МП. После доработки их можно будет применять не только против радиолокационных станций, но и для борьбы с бронетехникой, самолетами на аэродромах, мостами и переправами, надводными кораблями и т.д. Кроме того, ракета сможет поражать укрепленные командные пункты и бункеры.


Роман Крецул, Алексей Рамм

21.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Известия.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
C-130
Ка-52
МИ-28
Ми-28Н
С-13
С-8
Х-25
Проекты
2020-й год
Похожие новости
07.02.2014
Лучший ударный вертолет в мире
07.12.2012
Современные российские ударные вертолеты
04.07.2011
Ожидаемый и закономерный провал ГПВ-2020
13.10.2017
"Ночные охотники" выйдут в море
18.06.2012
"Черная акула": прерванный полет
1 комментарий
№1
24.09.2018 14:31
Ну ладно не оснащаем ЛГС 80мм. НУРС. не есть хорошо, конечно, но понять можно  - дорого.Но тут-то оснастить 130мм. НУРС с бетонобойной БЧ (она не массовая и требует точного попадания в отличие от ракет для борьбы с открыто расположенными целями)  ЛГС сам Бог велел! Но нет опять мимо... Ну как тут не назвать руководство МО РФ деревянным!
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.09 20:44
  • 25
Шойгу объявил о передаче Сирии ракетных комплексов С-300
  • 24.09 20:29
  • 9
ТРДДФ. США не захотели делиться "горячей частью"
  • 24.09 19:46
  • 1
Состояние и перспективы бронетанковой техники вооруженных сил Украины
  • 24.09 19:31
  • 2
Развернутые в рамках «Анаконда-18» и «Trident Juncture-2018» войска НАТО останутся у границ Беларуси и России?
  • 24.09 19:30
  • 7511
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 24.09 19:30
  • 21
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 24.09 19:06
  • 703
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 24.09 18:47
  • 1
ВМС США не спешат расстаться с программой LCS
  • 24.09 18:36
  • 1
Британия решила создать кибервойска для нападения на Россию
  • 24.09 18:21
  • 122
Будущее - прошлое АСУВ "Маневр" - ВЫВОДЫ
  • 24.09 17:43
  • 5
Россия и Китай договорились ускорить переговоры по проекту тяжелого вертолета
  • 24.09 17:43
  • 273
У авиабазы Хмеймим пропал с радаров российский военный самолет
  • 24.09 17:37
  • 5
Корабли ВМС Украины прошли под арками Крымского моста
  • 24.09 15:59
  • 1
Япония протестирует модель космического лифта
  • 24.09 15:42
  • 4
Истребители и Ил-20 развели во времени