Эксперт объяснил испуг США от "божественного оружия" России

Миномет "Тюльпан" и гаубица "Пион" российского производства способны уничтожать технику и всю живую силу с большого расстояния, рассказал военный эксперт Игорь Никулин.

Так он прокомментировал статью американского журнала The National Interest о том, что Россия модернизирует своего "бога войны" — тяжелую артиллерию. Речь в ней шла как раз о "Тюльпанах" и "Пионах".

"Это достаточно известное оружие, не сильно оно и складировалось, я бы сказал. Эта техника превышает по своим возможностям американскую, может быть, поэтому у них возникают опасения", — сказал Никулин.

"Пион" был создан для подавления тылов, уничтожения средств ядерного нападения и особо важных объектов. Это оружие производили вплоть до распада СССР, отмечает РЕН ТВ.

"Тюльпан" начали эксплуатировать в 1972 году, а боевое крещение прошел в Афганистане. Он нужен для уничтожения укрепленных объектов и вооружения противника.

Ранее хорватские СМИ раскрыли историю успеха российской армии. По их словам, сегодня российские Вооруженные силы уже не неприглядная масса людей и пушечного мяса, а армия, которая может противостоять своим противникам на самом современном уровне.