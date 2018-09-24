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24.09.2018
Известия.ru

Эксперт объяснил испуг США от "божественного оружия" России

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240-мм мина 53-Ф-864
240-мм мина 53-Ф-864 самоходного миномета 2С4 "Тюльпан".
Источник: Алексей Матвеев / vpk-news.ru

Миномет "Тюльпан" и гаубица "Пион" российского производства способны уничтожать технику и всю живую силу с большого расстояния, рассказал военный эксперт Игорь Никулин.

Так он прокомментировал статью американского журнала The National Interest о том, что Россия модернизирует своего "бога войны" — тяжелую артиллерию. Речь в ней шла как раз о "Тюльпанах" и "Пионах". 

"Это достаточно известное оружие, не сильно оно и складировалось, я бы сказал. Эта техника превышает по своим возможностям американскую, может быть, поэтому у них возникают опасения", — сказал Никулин. 

"Пион" был создан для подавления тылов, уничтожения средств ядерного нападения и особо важных объектов. Это оружие производили вплоть до распада СССР, отмечает РЕН ТВ.

"Тюльпан" начали эксплуатировать в 1972 году, а боевое крещение прошел в Афганистане. Он нужен для уничтожения укрепленных объектов и вооружения противника. 

Ранее хорватские СМИ раскрыли историю успеха российской армии. По их словам, сегодня российские Вооруженные силы уже не неприглядная масса людей и пушечного мяса, а армия, которая может противостоять своим противникам на самом современном уровне.

 

21.09.2018
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Страны
Афганистан
Россия
США
Хорватия
Продукция
2С4 Тюльпан
Проекты
Ядерный щит
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