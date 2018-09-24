Эксперт объяснил испуг США от "божественного оружия" России
Миномет "Тюльпан" и гаубица "Пион" российского производства способны уничтожать технику и всю живую силу с большого расстояния, рассказал военный эксперт Игорь Никулин.
Так он прокомментировал статью американского журнала The National Interest о том, что Россия модернизирует своего "бога войны" — тяжелую артиллерию. Речь в ней шла как раз о "Тюльпанах" и "Пионах".
"Это достаточно известное оружие, не сильно оно и складировалось, я бы сказал. Эта техника превышает по своим возможностям американскую, может быть, поэтому у них возникают опасения", — сказал Никулин.
"Пион" был создан для подавления тылов, уничтожения средств ядерного нападения и особо важных объектов. Это оружие производили вплоть до распада СССР, отмечает РЕН ТВ.
"Тюльпан" начали эксплуатировать в 1972 году, а боевое крещение прошел в Афганистане. Он нужен для уничтожения укрепленных объектов и вооружения противника.
Ранее хорватские СМИ раскрыли историю успеха российской армии. По их словам, сегодня российские Вооруженные силы уже не неприглядная масса людей и пушечного мяса, а армия, которая может противостоять своим противникам на самом современном уровне.
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