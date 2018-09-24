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24.09.2018
Warspot

Новая "Лада" на старый манер

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Cпуск на воду подводной лодки Б-586 "Кронштадт"
Cпуск на воду через спусковой плавучий док строящейся на АО "Адмиралтейские верфи" для ВМФ России.большой дизель-электрической подводной лодки Б-586 "Кронштадт" (заводской номер 01571) проекта 677 (шифр "Лада"). Санкт-Петербург, 20.09.2018.
Источник: Дмитрий Соколов

В 2019 году российский флот получит новую неатомную субмарину, но опять без анаэробной установки. Вчера, 20 сентября, на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге была спущена на воду вторая дизель-электрическая подлодка проекта 677 "Лада".

Новая субмарина получила название "Кронштадт" и является первой серийной подлодкой проекта 677 "Лада". Предыдущая подлодка "Санкт-Петербург" была передана военным на испытания ещё в 2012 году, но возможности опытной субмарины не удовлетворили ВМФ РФ, и её планируют отправить на модернизацию, чтобы довести до уровня "Кронштадта".

Спуск на воду подлодки "Кронштадт"

"Значимость этого события трудно переоценить — корабль, заложенный в 2005 году, спускается сегодня, в 2018. Он претерпел и остановки в строительстве, и остановки в финансировании. По всем показателям эта лодка превосходит своего предшественника — лодки 636-го проекта. Мы верим, что будущее ВМФ в составе неатомных подводных лодок за 677-м проектом, верим, что будет большая серия", — заявил гендиректор Адмиралтейских верфей Александр Бузаков.

"Кронштадт" был заложен в 2005 году, однако спустя четыре года его строительство приостановилось и было возобновлено лишь в 2013 году. По словам разработчиков, "Кронштадт" имеет двигатели, гидроакустическое, радиоэлектронное и другое вооружение нового поколения. Кроме того, подлодка намного тише своих предшественниц благодаря высокотехнологичному антигидроакустическому покрытию корпуса. Помимо этого, "Кронштадт" оснащён новым гидроакустическим комплексом типа "Иртыш" с развитой антенной системой и гибкой протяжённой буксируемой антенной.

Ранее планировалось, что новые субмарины проекта "Лада" будут оснащаться анаэробной силовой установкой, что позволило бы им оставаться под водой до 20 суток, но ЦКБ морской техники "Рубин" всё ещё ведёт разработку такого двигателя.


Схема работы воздухонезависимой энергетической установки (ВНЭУ).
Источник: http://australlianproxy.appspot.com/

Проект 677 "Лада" — серия российских дизель-электрических подлодок. Эти субмарины разрабатывались для самостоятельных операций против подводных и надводных кораблей противника, противолодочной обороны и постановки минных заграждений. Подлодки могут вооружаться торпедами, минами и ракетами (в том числе крылатыми).

21.09.2018
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Оригинал публикации
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Страны
Россия
Продукция
Б-585 Санкт-Петербург
Б-586 Кронштадт
Компании
Адмиралтейские верфи
Кронштадт
ЦКБ МТ Рубин
Проекты
677 Лада
ВНЭУ
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