Морпехи против роботов

Вчера, 20 сентября, на официальном YouTube-канале Корпуса морской пехоты США появилось видео учебных стрельб с участием роботов.На видео показаны учения 1-го батальона 3-го полка морской пехоты, проходившие 14 сентября на военной базе Air Ground Combat Center, расположенной в городе Твентинайн-Палмс (штат Калифорния).

В ходе стрельб морпехи отрабатывали действия при поражении подвижных целей, "чтобы улучшить критическое мышление и обеспечить индивидуальную подготовку".

Боевые стрельбы с задействованием роботизированных целей