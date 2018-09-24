Морпехи против роботов
Американский морпех с винтовкой М27.
Источник: thefirearmblog.com
Вчера, 20 сентября, на официальном YouTube-канале Корпуса морской пехоты США появилось видео учебных стрельб с участием роботов.На видео показаны учения 1-го батальона 3-го полка морской пехоты, проходившие 14 сентября на военной базе Air Ground Combat Center, расположенной в городе Твентинайн-Палмс (штат Калифорния).
В ходе стрельб морпехи отрабатывали действия при поражении подвижных целей, "чтобы улучшить критическое мышление и обеспечить индивидуальную подготовку".
Боевые стрельбы с задействованием роботизированных целей
21.09.2018
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