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24.09.2018
Warspot

Морпехи против роботов

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Американский морпех с винтовкой М27.
Американский морпех с винтовкой М27.
Источник: thefirearmblog.com

Вчера, 20 сентября, на официальном YouTube-канале Корпуса морской пехоты США появилось видео учебных стрельб с участием роботов.На видео показаны учения 1-го батальона 3-го полка морской пехоты, проходившие 14 сентября на военной базе Air Ground Combat Center, расположенной в городе Твентинайн-Палмс (штат Калифорния).

В ходе стрельб морпехи отрабатывали действия при поражении подвижных целей, "чтобы улучшить критическое мышление и обеспечить индивидуальную подготовку".

Боевые стрельбы с задействованием роботизированных целей

21.09.2018
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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
Военные учения
Робот
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