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24.09.2018
Российская газета

США ввели санкции против КНР за покупку вооружений у России

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Флаг КНР
Флаг КНР.
Источник: rg.ru

США ввели санкции против Китая. Об этом сообщается на сайте американского минфина.

Экономические ограничения затронули Департамент подготовки войск и снабжения Центрального военного совета КНР и его руководителя Ли Шанфу. Вашингтон совершил данный шаг из-за приобретения Пекином у Москвы десяти истребителей Су-35 в декабре прошлого года и нескольких систем С-400 в январе этого года. Контракт на поставку НОАК систем ПВО-ПРО "Триумф" был заключен в 2015 году.

В госдепартаменте США отметили, что Соединенные Штаты планируют вводить ограничительные меры против любых государств, сотрудничающих с российскими оборонными предприятиями или разведывательными службами. Тем не менее, спрос на российские системы ПВО в мире очень высок. В Китае С-400 признали лучшим зенитным комплексом в мире.

Санкции предполагают отказ на выдачу экспортных лицензий департаменту подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая, также запрет на проведение операций с американской финансовой системой, кроме того, США заблокируют активы, которые находятся под юрисдикцией Америки.

"Я бы хотел подчеркнуть, что это первый раз, когда мы вводим санкции в рамках раздела 231 CAATSA (закона о противодействии противникам Америки). Это является значимым шагом", - заявил представитель американской администрации.

Между тем Соединенные Штаты пока не вырабатывали решений о применении санкций против других потенциальных покупателей С-400, кроме Китая. "Решения по другим случаям еще предстоит принять, и самих закупок тоже пока не было", - отметил сотрудник минфина. Потенциальными покупателями С-400 являются Турция, Индия и Катар. "Мы заключили соглашение по С-400 с Россией, и некоторых это беспокоит. Вы извините, но мы не будем спрашивать у кого-либо разрешения", - отметил по этому поводу глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Несмотря на экономическую агрессию в сторону КНР, администрация Соединенных Штатов подчеркивает, что в конечном счете эти действия направлены на удар по РФ. Однако госсекретарь США Майк Помпео ранее заявил о том, что Китай является большей угрозой для США, чем Россия.

США объявили политику "убеждения" союзников и партнеров, чтобы те отказывались от покупок российского оружия. Как утверждают в Вашингтоне, им удалось предотвратить контракты на миллиарды долларов.

Зенитно-ракетный комплекс С-400 (в экспортной версии "Триумф") был принят на вооружение в 2007 году. Система способна уничтожать все современные и перспективные средства воздушно-космического нападения.

21.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
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Страны
Индия
Катар
Китай
Россия
США
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Су-35
Персоны
Эрдоган Реджеп
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1 комментарий
№1
24.09.2018 11:13
сплачиваться против общего врага - это же классика
+1
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