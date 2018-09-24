Войти
24.09.2018
Российская газета

Для американских морпехов разработают электрошоковые патроны

536
0
0
Военнослужащий армии США
Военнослужащий армии США.
Источник: rg.ru

Для морских пехотинцев США хотят разработать электрошоковые патроны. Соответствующий запрос опубликовало командование Морской пехоты США. Военное ведомство собирает информацию о разработке новых малокалиберных электрошоковых патронов для огнестрельного оружия.

Как говорится на портале, где размещен запрос, стоимость одного боеприпаса должна быть до одной тысячи долларов. И оговариваются необходимые характеристики. Патроны не должны соединяться проводами с оружием и обеспечивать дальность стрельбы до 100 метров, подходить для стандартного огнестрельного нарезного оружия калибра 9 миллиметров, а также гладкоствольного калибра 12 и гранатометов калибра 40 миллиметров. Кроме того, боеприпасам необходимо обеспечивать электрическое воздействие на цель продолжительностью до трех минут.

Есть еще требования к потенциальным фирмам, которые возьмутся за создание патрона. Разработку необходимо провести в три этапа. Сначала составить концепцию, потом изготовить и провести испытание опытных образцов и лишь после приступить к масштабным испытаниям.

По данным портала N+1, на вооружении морпехов США стоит не только огнестрельное оружие, но и электрошоковые пистолеты нелетального действия Taser X-26. Они стреляют электродами, которые соединены проводами с оружием. Именно по ним и проходят электрические импульсы, парализующие на время человека.


Светлана Цыганкова

22.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
ОНД
Похожие новости
29.08.2018
"Нелетальное противодействие": как Россия совершенствует методы борьбы с БПЛА
27.08.2018
В Приамурье военные ВВО отразили "налет дронов" противника
23.08.2018
Сергей Абрамов: Ростех начал вооружать российские ударные беспилотники
23.08.2018
Россия и США обсуждают новые поставки нелетального оружия
22.08.2018
Росатом поможет защитить военно-морские базы от дронов и боевых дельфинов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.09 20:44
  • 25
Шойгу объявил о передаче Сирии ракетных комплексов С-300
  • 24.09 20:29
  • 9
ТРДДФ. США не захотели делиться "горячей частью"
  • 24.09 19:46
  • 1
Состояние и перспективы бронетанковой техники вооруженных сил Украины
  • 24.09 19:31
  • 2
Развернутые в рамках «Анаконда-18» и «Trident Juncture-2018» войска НАТО останутся у границ Беларуси и России?
  • 24.09 19:30
  • 7511
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 24.09 19:30
  • 21
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 24.09 19:06
  • 703
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 24.09 18:47
  • 1
ВМС США не спешат расстаться с программой LCS
  • 24.09 18:36
  • 1
Британия решила создать кибервойска для нападения на Россию
  • 24.09 18:21
  • 122
Будущее - прошлое АСУВ "Маневр" - ВЫВОДЫ
  • 24.09 17:43
  • 5
Россия и Китай договорились ускорить переговоры по проекту тяжелого вертолета
  • 24.09 17:43
  • 273
У авиабазы Хмеймим пропал с радаров российский военный самолет
  • 24.09 17:37
  • 5
Корабли ВМС Украины прошли под арками Крымского моста
  • 24.09 15:59
  • 1
Япония протестирует модель космического лифта
  • 24.09 15:42
  • 4
Истребители и Ил-20 развели во времени