Для американских морпехов разработают электрошоковые патроны

Для морских пехотинцев США хотят разработать электрошоковые патроны. Соответствующий запрос опубликовало командование Морской пехоты США. Военное ведомство собирает информацию о разработке новых малокалиберных электрошоковых патронов для огнестрельного оружия.

Как говорится на портале, где размещен запрос, стоимость одного боеприпаса должна быть до одной тысячи долларов. И оговариваются необходимые характеристики. Патроны не должны соединяться проводами с оружием и обеспечивать дальность стрельбы до 100 метров, подходить для стандартного огнестрельного нарезного оружия калибра 9 миллиметров, а также гладкоствольного калибра 12 и гранатометов калибра 40 миллиметров. Кроме того, боеприпасам необходимо обеспечивать электрическое воздействие на цель продолжительностью до трех минут.

Есть еще требования к потенциальным фирмам, которые возьмутся за создание патрона. Разработку необходимо провести в три этапа. Сначала составить концепцию, потом изготовить и провести испытание опытных образцов и лишь после приступить к масштабным испытаниям.

По данным портала N+1, на вооружении морпехов США стоит не только огнестрельное оружие, но и электрошоковые пистолеты нелетального действия Taser X-26. Они стреляют электродами, которые соединены проводами с оружием. Именно по ним и проходят электрические импульсы, парализующие на время человека.

Светлана Цыганкова