Беспилотный истребитель впервые сбил воздушную цель

MQ-9 Gets First Air-to-Air Kill in Training Exercise, Air Force Official Says https://t.co/cUiDDN0XPS — Military.com (@Militarydotcom) 19 СЃРµРЅС‚СЏР±СЂСЏ 2018 Рі.

В США прошли испытания беспилотного истребителя MQ-9 Reaper. С помощью ракеты класса "воздух-воздух" дрон поразил маневрировавший в воздухе другой беспилотник.

По словам полковника Джулиана Читера, испытания истребительного варианта MQ-9 Reaper состоялись в ноябре прошлого года на авиабазе в "Крич" в штате Невада. Для поражения воздушной цели использовалась ракета с инфракрасной головкой самонаведения.

Издание Military.com предполагает, что для испытаний могли быть задействованы ракеты AIM-92 Stinger и AIM-Sidewinder. Первая ракета состоит на вооружении вертолетов AH-64 Apache и способна поразить воздушную мишень на расстоянии до восьми километров, а вторая - обладает дальностью в 35 километров.

"Успешные испытания показали, что беспилотный MQ-9 обладает способностью проводить воздушный бой, как пилотируемые истребители F-15 и F-22", - пишет издание.

Справка "РГ"

Ударный беспилотник MQ-9 Reaper предназначен для разведки и нанесения ракетных или бомбовых ударов по наземным позициям. Он имеет в длину 11 метров и размах крыла - семь метров. Максимальная взлетная масса аппарата составляет 4,8 тонны. Беспилотник может развивать скорость до 482 километров в час, а дальность полета составляет около 1,8 тысячи километров. По данным командования американских ВВС, с января 2015 года по август 2017 года, MQ-9 Reaper нанес 950 ударов по целям в Афганистане, Ираке и Сирии. Всего использовано около 1500 ракет и авиабомб.

Николай Грищенко