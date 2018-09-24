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24.09.2018
Российская газета

Новейшие МиГ-29М заступили на охрану неба Египта

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МиГ-29М
Два новых истребителя, построенных на Производственном комплексе № 1 АО "РСК "МиГ" для ВВС Египта - одноместный МиГ-29М с египетским бортовым номером "8705" ("705") и двухместный МиГ-29М2 с египетским бортовым номером "8804" ("804"). Луховицы (Московская область), 26.09.2017.
Источник: Алексей Карпулёв / russianplanes.net ( ссылка )

МиГ-29М и МиГ-29М2 в настоящее время считаются одними из самых современных самолетов-истребителей в составе военно-воздушных сил Египта. По мнению военных экспертов, они значительно повысили боевую мощь вооруженных сил арабской республики.

В Сети появились новые фотографии, запечатлевшие эти крылатые машины на аэродроме, где они базируются.

Истребители относятся к новейшим модификациям российских самолетов. Они оборудованы совершенными радарами и оптико-локационными станциями, позволяющими обнаруживать на больших расстояниях даже малоразмерные воздушные цели. Имеющееся на борту оружие класса "воздух-воздух" не даст противнику безнаказанно уйти от поражения.

Также "двадцать девятые", благодаря подвесным прицельным контейнерам, имеют возможность поражать высокоточными ракетами и авиабомбами различные объекты на земле.

Мощные и экономичные двигатели РД-33МК обеспечивают высокие скоростные характеристики.

Всего на вооружение ВВС АРЕ должно поступить около полусотни таких самолетов.

Египетские вооруженные силы уже более 60 лет эксплуатируют самолеты марки МиГ. Первые реактивные истребители этой всемирно известной фирмы СССР поставил еще в 50-е годы. Это были МиГ-15. Во время войны 1956 года в бой против иностранных агрессоров пошли уже МиГ-17.

В самом конце пятидесятых авиационные части этой страны пополнили уже МиГ-19, всего было получено около полутора сотен таких самолетов.

Долгожителями в составе египетских ВВС стали истребители семейства МиГ-21. Даже сейчас в строю находится более 40 крылатых ветеранов.


Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

21.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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в открытом доступе
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Страны
Египет
Россия
Продукция
МиГ-19
МиГ-21
МиГ-29М
МиГ-29М2
РД-33
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