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24.09.2018
Российская газета

Новую САУ с автоматизированным заряжанием представили в ЮАР

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Самоходное орудие T5-52
Самоходное орудие T5-52 на колесном шасси.
Источник: rg.ru

На проходящей в Претории выставке вооружений Africa Aerospace & Defence 2018 южноафриканские оружейники продемонстрировали новейшее самоходное орудие T5-52 на колесном шасси.

САУ выполнено на четырехосном полноприводном шасси автомобиля высокой проходимости TATRA - 815 с бронированной кабиной.

Установленное 155-мм орудие является продолжением всемирно известной и хорошо зарекомендовавшей себя в ходе вооруженных конфликтов пушки - гаубицы G5.

Особенностью T5-52 является автоматизированная система заряжания, которая обеспечивает высокий темп стрельбы.

Максимальная дальность применения данной самоходки оценивается в 43 км. В будущем ожидается поступление еще более дальнобойных активно-реактивных снарядов.

Предполагается, что данная самоходная установка поступит на вооружение Южно-Африканских национальных сил обороны. Не исключаются также и экспортные поставки- артиллерийская техника ЮАР традиционно высоко ценится на международных рынках вооружений.

Так, упомянутое выше орудие G5 было поставлено Ирану и Ираку и применялось противоборствующими сторонами в ходе восьмилетней войны. Закупались такие системы также армиями Малайзии и Катара.

Тяжелые колесные САУ G6 Rhino в настоящее время состоят на вооружении сухопутных войск Омана и Объединенных Арабских Эмиратов.

В настоящее время в составе воинской группировки ОАЭ G6 принимают участие в боевых действиях в Йемене.


Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

21.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Ирак
Иран
Йемен
Катар
Малайзия
ОАЭ
Оман
ЮАР
Компании
Tatra
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