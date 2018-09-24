Новую САУ с автоматизированным заряжанием представили в ЮАР

На проходящей в Претории выставке вооружений Africa Aerospace & Defence 2018 южноафриканские оружейники продемонстрировали новейшее самоходное орудие T5-52 на колесном шасси.

DENEL GROUPFIRST PUBLIC SHOW FOR DENELвЂ™S BREAKTHROUGH ARTILLERY 20 September 2018 South AfricaвЂ™s latest long-range artillery system made its international debut at the international defence exhibition вЂ“ AAD2018 вЂ“ in Tshwane today pic.twitter.com/nM2os4ZNSI — Denel (@DenelSOC) 20 СЃРµРЅС‚СЏР±СЂСЏ 2018 Рі.

САУ выполнено на четырехосном полноприводном шасси автомобиля высокой проходимости TATRA - 815 с бронированной кабиной.

Установленное 155-мм орудие является продолжением всемирно известной и хорошо зарекомендовавшей себя в ходе вооруженных конфликтов пушки - гаубицы G5.

Особенностью T5-52 является автоматизированная система заряжания, которая обеспечивает высокий темп стрельбы.

Максимальная дальность применения данной самоходки оценивается в 43 км. В будущем ожидается поступление еще более дальнобойных активно-реактивных снарядов.

Предполагается, что данная самоходная установка поступит на вооружение Южно-Африканских национальных сил обороны. Не исключаются также и экспортные поставки- артиллерийская техника ЮАР традиционно высоко ценится на международных рынках вооружений.

Так, упомянутое выше орудие G5 было поставлено Ирану и Ираку и применялось противоборствующими сторонами в ходе восьмилетней войны. Закупались такие системы также армиями Малайзии и Катара.

Тяжелые колесные САУ G6 Rhino в настоящее время состоят на вооружении сухопутных войск Омана и Объединенных Арабских Эмиратов.

В настоящее время в составе воинской группировки ОАЭ G6 принимают участие в боевых действиях в Йемене.

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев