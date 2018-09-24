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24.09.2018
Российская газета

На Каспии высадили десант морпехов на 30 бронетранспортерах

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Учения Южного военного округа
Учения Южного военного округа.
Источник: Пресс-служба Минобороны РФ

В Дагестане батальон морской пехоты Каспийской флотилии, десантировавшийся с судов типа "Серна" и "Дюгонь", захватил участок побережья. В учениях были задействованы 30 бронетранспортеров БТР-82А.

Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, в роли противника десанта выступил другой батальон морской пехоты. Командиры подразделений на практике отработали тактические действия в обороне и контрнаступлении, принимая неожиданные для противостоящей группировки войск решения.

Оценку действиям морских пехотинцев дал командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников.

"Полученный опыт каспийцам предстоит применить в командно-штабных учениях с группировками войск на Прикаспийском и Владикавказском направлениях, когда в роли условного противника выступят батальонные тактические группы морской пехоты Черноморского флота. Предстоящие учения станут главным экзаменом для личного состава всех объединений округа", - пояснил генерал-полковник Дворников.

Напомним, что военные маневры на территории Дагестана и Северной Осетии пройдут с 1 по 8 октября. В них примут участие до семи тысяч военнослужащих и более 2,5 тысяч единиц военной техники, в том числе около 20 самолетов и более 60 вертолетов.


Николай Грищенко

21.09.2018
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