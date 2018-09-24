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24.09.2018
Российская газета

Корабль "Североморск" защитит гражданские суда в Индийском океане

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Большой противолодочный корабль "Североморск"
Большой противолодочный корабль "Североморск".
Источник: Пресс-служба Северного флота

Большой противолодочный корабль "Североморск" обеспечит безопасность судоходства в Индийском океане. Об этом "РГ" сообщил начальник пресс-служба Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга.

"Североморск" уже направляется в акваторию морей Индийского океана. Он прошел Суэцкий канал и сейчас пополняет собственные запасы в северной части Карского моря. Всего в районе Индийского океана корабль пробудет более двух месяцев.

Задачи у экипажа большие. Прежде всего, моряки будут следить за безопасностью гражданского судоходства в районе Аденского залива и Африканского Рога. Кроме того, они проведут ряд учений антитеррористической и спасательной направленности. Запланированы и деловые заходы в порты нескольких приморских и островных государств Африки и Азии.

Как добавил капитан 1 ранга Вадим Серга, до этого дальнего похода большой противолодочный корабль "Североморск" действовал в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.


Светлана Цыганкова

21.09.2018
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Индия
Россия
Проекты
Военные учения
пр. 1155
СФ
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