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24.09.2018
Российская газета

На американской подлодке протек реактор

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SSN-720 Pittsburgh
Ударная атомная подлодка ВМС США SSN-720 Pittsburgh.
Источник: U.S. Navy/Wikimedia.org

Ударная атомная подлодка ВМС США SSN-720 Pittsburgh была вынуждена прервать выполнение задачи и вернуться на базу в Гротоне, Коннектикут из-за утечки воды в реакторном отсеке.

- Утечка находилась рядом с клапаном ядерной энергетической установки. Она была обнаружена во время обычной проверки и не повлияла на работу корабельных систем. Неисправность не представляет опасности для людей на борту, - цитирует AP коммандера Сару Селф-Кайлер, пресс-секретаря Атлантического флота США. Персонал базы и экипаж корабля, по ее словам, работают над проблемой, решение которой требует пребывания подлодки в порту.

В Гротоне находится верфь Electric Boat Corporation, производителя половины американских подлодок. Здесь в 1984 году был спущен на воду и Pittsburgh. Корабль относится с классу Los Angeles, он оснащен водо-водяным реактором General Electric  и пусковыми шахтами для 12 крылатых ракет Tomahawk.

21.09.2018
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принадлежат Российская газета
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Страны
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Компании
General Dynamics
General Electric
Проекты
Los Angeles
Ядерный щит
ЯЭУ
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