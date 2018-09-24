На американской подлодке протек реактор

Ударная атомная подлодка ВМС США SSN-720 Pittsburgh была вынуждена прервать выполнение задачи и вернуться на базу в Гротоне, Коннектикут из-за утечки воды в реакторном отсеке.

- Утечка находилась рядом с клапаном ядерной энергетической установки. Она была обнаружена во время обычной проверки и не повлияла на работу корабельных систем. Неисправность не представляет опасности для людей на борту, - цитирует AP коммандера Сару Селф-Кайлер, пресс-секретаря Атлантического флота США. Персонал базы и экипаж корабля, по ее словам, работают над проблемой, решение которой требует пребывания подлодки в порту.

В Гротоне находится верфь Electric Boat Corporation, производителя половины американских подлодок. Здесь в 1984 году был спущен на воду и Pittsburgh. Корабль относится с классу Los Angeles, он оснащен водо-водяным реактором General Electric и пусковыми шахтами для 12 крылатых ракет Tomahawk.