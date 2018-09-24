Украинские десантники захватили американский штаб на учениях в Германии

Рота 13 батальона 95 десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины "взяла в плен" полевой штаб на международных учениях Saber Junction 2018, которые проходят в Германии. Об этом военные сразу же сообщили на своей странице в Фейсбуке.

Как они пишут, приводя слова командира роты Ивана Федоренко, "противник" не ожидал появления украинцев, поэтому серьезного сопротивления не оказал. Десантники захватили узел связи, штабные документы и оружие. "В плен" попали 32 человека и две единицы техники. Украинцы "потеряли" двоих своих бойцов.

Правда, перед победоносным захватом десантники девять часов бродили по лесу, пока нашли расположение полевого штаба.

Успех пользователи соцсетей оценили по-разному: кто-то восхитился, в основном женская половина, а кто-то посоветовал не особенно стараться - а то денег больше не дадут.

Saber Junction - учения бригадной боевой группы. Они проводятся командованием ВС США в Европе. Участвуют военные из 19 стран мира.

Светлана Цыганкова