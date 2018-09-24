Встреча Су-30СМ с беспилотником в небе Сирии попала на видео
Источник: rg.ru
В интернете появилась видеосъемка встречи в небе над Сирией российского самолета и беспилотного летательного аппарата.
Как говорится в пояснении к видео, с БЛА встретился Су-30СМ. Он довольно близко пролетел над крупным дроном.
Несмотря на встречный курс и высокие скорости пилотируемой и беспилотной машин, на видео можно различить силуэт неизвестного беспилотника.
Съемку вел один из членов экипажа. Ему удалось поймать в кадр дрон.
Чей это был беспилотник, с какой целью он поднялся в воздух, и что произошло с ним после встречи с российским истребителем, не сообщается.
Воздушное рандеву произошло в районе населенного пункта Мааррет-эн-Нууман сирийской провинции Идлиб.
Руслан Мельников
21.09.2018
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Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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