Встреча Су-30СМ с беспилотником в небе Сирии попала на видео

В интернете появилась видеосъемка встречи в небе над Сирией российского самолета и беспилотного летательного аппарата.

Как говорится в пояснении к видео, с БЛА встретился Су-30СМ. Он довольно близко пролетел над крупным дроном.

Несмотря на встречный курс и высокие скорости пилотируемой и беспилотной машин, на видео можно различить силуэт неизвестного беспилотника.

Съемку вел один из членов экипажа. Ему удалось поймать в кадр дрон.

Чей это был беспилотник, с какой целью он поднялся в воздух, и что произошло с ним после встречи с российским истребителем, не сообщается.

Воздушное рандеву произошло в районе населенного пункта Мааррет-эн-Нууман сирийской провинции Идлиб.

Руслан Мельников