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24.09.2018
Российская газета

Саудовская Аравия заинтересовалась покупкой систем С-400

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С-400 "Триумф"
С-400 "Триумф".
Источник: rg.ru

В Москве начались переговоры по вопросу приобретения Саудовской Аравией российских систем ПВО дальнего радиуса действия С-400 "Триумф". Условия контракта обсуждаются дипломатами двух стран.

Посол Саудовской Аравии в России сообщил телеканалу RT, что Москва и Эр-Рияд обсуждают технические детали по вопросу покупки С-400. Дипломат также выразил надежду, что США не введут санкции в отношении Саудовской Аравии за покупку российских зенитных ракетных систем.

Отметим, что в начале года на переговоры в Москву по вопросам приобретения С-400 прибыла делегация министерства обороны Ирака. Глава комитета по обороне и безопасности иракского парламента Хаким аз-Замили заявил, что российские ЗРК "Триумф" нужны Ираку для защиты мечетей и святых мест от воздушных атак террористов.

"Терроризм нацелен на нашу страну, где много святых для каждого иракца мест. Есть признаки и предупреждения о том, что экстремисты могут использовать воздушные суда для атак на эти святыни, что приводит к большому волнению и беспокойству в стране, как это произошло после атаки на святыни в Самарре" - заявил Хакима аз-Замили.

Кроме того, в качестве одного из доводов приобретения данного вида оружия говорилось, что Ирак хочет идти в ногу с другими странами, обладающими новыми системами ПВО, а также обеспечить полноценную защиту воздушного пространства. На сегодняшний день иностранными покупателями комплексов С-400 являются лишь Китай и Турция. В июле приобретение систем С-400 также одобрил индийский Совет по оборонным закупкам. 


Николай Грищенко

21.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Индия
Ирак
Китай
Россия
Саудовская Аравия
США
Турция
Продукция
С-400 Триумф
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1 комментарий
№1
24.09.2018 14:54
не все еще позволить финансово себе такое могут
0
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