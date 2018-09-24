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24.09.2018
РИА Новости

Герасимов обсудил с главкомом НАТО международную безопасность

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Валерий Герасимов
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов во время брифинга по учениям Восток-2018. 6 сентября 2018.
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов провел телефонный разговор с главкомом объединенными ВС НАТО Кертисом Скапарротти, обсуждалась международная безопасность и взаимодействие России с альянсом, сообщили в Минобороны РФ.

"Двадцать первого сентября 2018 года состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации - первого заместителя министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова с верховным главнокомандующим ОВС НАТО генералом Кертисом Скапарротти", - говорится в сообщении.

В ходе разговора стороны обменялись мнениями по "актуальным вопросам международной безопасности и текущему состоянию российско-натовского взаимодействия по военной линии".

21.09.2018
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