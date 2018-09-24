На Украине спущен на воду второй десантно-штурмовой катер проекта 58503 "Кентавр-ЛК"

Как сообщил пресс-центр командования ВМС Украины, 20 сентября 2018 года на предприятии ПАО "Кузня на Рыбальском" (бывшее "Ленинская Кузница") в Киеве состоялся спуск на воду второго построенного там для ВМС Украины десантно-штурмового катера проекта 58503 (шифр "Кентавр-ЛК", ранее имели номер проекта 58181) - катера с заводским номером 01033.

Спущенный на воду на ПАО "Кузня на Рыбальском" (бывшее "Ленинская Кузница") второй строящийся для ВМС Украины десантно-штурмовой катер проекта 58503 (шифр "Кентавр-ЛК", ранее имел номер проекта 58181) с заводским номером 01033. Киев, 20.09.2018 (с) министерство обороны Украины

Со стороны bmpd напомним, что головной десантно-штурмовой катер проекта 58503 (шифр "Кентавр-ЛК") с заводским номером 01032 был спущен на воду на ПАО "Кузня на Рыбальском" 14 сентября 2018 года. Сообщается, что заводские ходовые испытания обеих катеров будут начаты в Одессе в середине-конце октября 2018 года.

Проект 58181 (шифр "Кентавр") десантно-штурмового катера (ДШК) был разработан в инициативном порядке государственным предприятием "Исследовательско-проектный центр кораблестроения" (ГП "ИПЦК") в Николаеве в 2015 году под руководством главного конструктора Кривко С. В. Проект ДШК "Кентавр" создан на основе нового корпуса, с учетом опыта проектирования и эксплуатации линейки бронированных катеров "Гюрза" и "Гюрза-М", в сравнении с которыми "Кентавр" должен обладать расширенным функционалом для выполнения специальных заданий. Бронирование противопульное (ходовая рубка, моторный отсек, десантное отделение).

В последудующем проект 58181 был доработан на ПАО "Завод "Ленинская кузница" (с 2017 года - ПАО "Кузня на Рыбальском"), в том числе под технологические возможности строительства на данном предприятии, и получил новый номер проекта 58503 и новый шифр "Кентавр-ЛК". Первые два корпуса ДШК проекта 58503 ("Кентавр-ЛК") были заложены на ПАО "Завод "Ленинская кузница" 28 декабря 2016 года (заводские номера 01032 и 01033). Cообщается, что строительство катеров затянулось из-за срыва сроков поставки импортных водометных движителей.

Характеристики катера:

Водоизмещение: 47 тонн (полное)

Длина, наибольшая: 24,3 м

Ширина: 4,8 м (наибольшая)

Осадка: 1,0 м (максимальная)

Автономность 5 суток

Экипаж 5 человек

Максимальная скорость: до 50 узлов

Дальность плавания: не менее 500 миль (при скорости 11 узлов)

Десантовместимость: до 32 человек

Два водомета производства Hamilton Jet (Новая Зеландия), первоначально планировалась шведская установка.

Вооружение базовой версии катера может изменяться по требованию заказчика и может включать:

2 боевых модуля, состоящих из пулемёта (7,62 или 12,7 мм) и автоматического гранатомёта (30 или 40 мм стандарта НАТО);

2 пусковые установки РСЗО с неуправляемыми реактивными снарядами С-8;

РЛС Furuno DRS4D-NXT;

спутниковый терминал Iridium Pilot, позволяющий одновременно обеспечивать до трех независимых линий связи и постоянное подключение к сети передачи данных со скоростью до 134 кбит/с;

ПЗРК;

средства постановки помех и ложных целей (в оптическом, ИК и РЛ диапазонах);

морские мины.

Перевозимый контингент - взвод морской пехоты со штатным стрелковым вооружением,что позволит организовать на берегу взводный опорный пункт. Всего десант может составлять до 32 человек.

Экипаж - 5 человек.

[srcimg]https://imgprx.livejournal.net/81368f39073d6e6fa764a8058141bf2358823786/BCogeS2fxdHz6slHmXlycREOKcfnA_nBgwJLbLoKGB7fA_rU_7xTojH3Ki15dfuxGiDAQbXjjZDVwvwvJNol-9-3X7aNTlvefxue3dyZOqYimQgxXoKj1Xq71w3RNb6JWO4B0v69skmJp-2V-TDOYb8xef6XVOkGsdly9cZLks[/srcimg]

Спуск на воду на ПАО "Кузня на Рыбальском" (бывшее "Ленинская Кузница") второго строящегося для ВМС Украины десантно-штурмового катера проекта 58503 (шифр "Кентавр-ЛК", ранее имел номер проекта 58181) с заводским номером 01033. Киев, 20.09.2018 (с) министерство обороны Украины