MQ-25. Флот боится, что "Боинг" не выдюжит

ВМС США считают, что есть определенные риски в том, что компания Boeing сможет успешно и в запланированные сроки выполнить контракт по разработке и поставке первых четырех палубных беспилотных самолетов-заправщиков MQ-25 (aerial refueler), сообщает militaryaerospace.com 19 сентября.

Существует "значительная неопределенность", пишет Forbes. В соответствии с контрактом на сумму 805 млн долл США компания должна выполнить поставку первых четырех прототипов, также на компанию может быть возложена "на фиксированную плату" ответственность за организацию серийного производства, где "Боинг" будет отвечать за возможный перерасход средств Пентагона. Всего планируется построить 72 БПЛА-заправщика.

ВМС США делают большую ставку на эту программу, но флот не может передать ""весь программный риск" на одну компанию. Если "Боинг" не сможет выполнить программу первого этапа в срок, то флот будет вынужден предъявить претензии. Эксперты полагают, что ВМС должны взять на себя часть финансовых рисков, учитывая всю техническую и технологическую сложность программы.