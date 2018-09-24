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24.09.2018
Военный паритет

ВМС США не спешат расстаться с программой LCS

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Independence (Austal USA)
Independence (Austal USA).
Источник: defence-blog.com

Согласно заявлению Министерства обороны США, ВМС США заключили контракт с компанией Lockheed Martin и Austal USA на поставку трех дополнительных прибрежных боевых кораблей LCS, сообщает defence-blog.com 20 сентября.

Austal USA получила модификацию контракта на строительство двух дополнитедльных кораблей класса Independence (LCS 32 и 34, т.е. 16-й и 17-й по счету). Lockheed Martin Corp. получила контракт на строительство одного дополнительного корабля класса Freedom (LCS 29).

Выделение средств на строительство LCS 32 и 34 это явный признак того, что ВМС продолжают доверять программе LCS компании Austal USA. Предельная стоимость одного корабля определена в размере 584 млн долл. Министерство обороны США отметило, что все работы планируется завершить к сентябрю 2024 года.

Корабли класса Independence (Austal USA) имеют корпус-тримаран, что обеспечивает корабль превосходной топливной экономичностью, живучестью и способностью нести большой модульный пакетов оружия.

Корабли класса Freedom (Lockheed Martin) это традиционный стальной корпус с алюминиевой надстройкой, конструкция включает в себя большой реконфигурируемый внутренний объем, что позволяет быстро заменять и размещать взаимозаменяемые модули, на обоих типах кораблей возможно базирование вертолетов и беспилотных аппаратов.


Freedom (Lockheed Martin).
Источник: defence-blog.com
21.09.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Austal
Lockheed-Martin
Проекты
LCS-1
LCS-2
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1 комментарий
№1
24.09.2018 18:47
Какой американский адмирал согласится отказаться от такого знатного распила. Потом признают что LCS бесполезны и распилят ещё миллиарды на их модернизации. 8)
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