ВМС США не спешат расстаться с программой LCS

Согласно заявлению Министерства обороны США, ВМС США заключили контракт с компанией Lockheed Martin и Austal USA на поставку трех дополнительных прибрежных боевых кораблей LCS, сообщает defence-blog.com 20 сентября.

Austal USA получила модификацию контракта на строительство двух дополнитедльных кораблей класса Independence (LCS 32 и 34, т.е. 16-й и 17-й по счету). Lockheed Martin Corp. получила контракт на строительство одного дополнительного корабля класса Freedom (LCS 29).

Выделение средств на строительство LCS 32 и 34 это явный признак того, что ВМС продолжают доверять программе LCS компании Austal USA. Предельная стоимость одного корабля определена в размере 584 млн долл. Министерство обороны США отметило, что все работы планируется завершить к сентябрю 2024 года.

Корабли класса Independence (Austal USA) имеют корпус-тримаран, что обеспечивает корабль превосходной топливной экономичностью, живучестью и способностью нести большой модульный пакетов оружия.

Корабли класса Freedom (Lockheed Martin) это традиционный стальной корпус с алюминиевой надстройкой, конструкция включает в себя большой реконфигурируемый внутренний объем, что позволяет быстро заменять и размещать взаимозаменяемые модули, на обоих типах кораблей возможно базирование вертолетов и беспилотных аппаратов.