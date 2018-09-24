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24.09.2018
Военный паритет

Китай показал беспилотный до зубов вооруженный катер

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Концепция китайского 20-тонного вооруженного беспилотного надводного судна (USV)
Концепция китайского 20-тонного вооруженного беспилотного надводного судна (USV), которое демонстрируется на выставке Africa Aerospace and Defence (Aad) 2018 в ЮАР 19-23 сентября.
Источник: janes.com

Представители китайской государственной судостроительной компании China Shipbuilding and Offshore International Company (CSOC) показали технические характеристики концепции нового 20-тонного вооруженного беспилотного надводного судна (USV), которое демонстрируется на выставке Africa Aerospace and Defence (Aad) 2018 в ЮАР 19-23 сентября, сообщает janes.com 21 сентября.

Представленная как "JARI USV Multipurpose Unmanned Combat Boat’" (многоцелевой беспилотный боевой катер) 15-метровая платформа, которая разрабатывается Научно-исследовательским институтом 716 Китайской корпорации судостроительной промышленности (CSIC), как ожидается, будет иметь максимальную скорость 42 узла и дальность 500 морских миль.

По словам чиновников, катер, прототип которого в настоящее время проходит испытания, оснащен РЛС с фазированной решеткой, системами спутниковой связи, а также сонаром с регулируемой глубиной в середине корпуса, может быть вооружен 30-мм пушкой в сочетании с легкими ракетами класса "земля-воздух", в середине корпуса может быть УВП для ПКР и ЗУР, катер также может иметь два легких противолодочных торпедных аппарата по бокам корпуса.

21.09.2018
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принадлежат Военный паритет
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
ЮАР
Компании
CSIC
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1 комментарий
№1
24.09.2018 12:39
Чувствую на следующих крупных учениях будут бои дронов во всех средах...
+1
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