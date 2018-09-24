Боевой М-345 идеален для африкансокго рынка

Итальянская компания Leonardo и южноафриканская Paramount Group подписали письмо о намерениях (LOI) по разработке боевой версии УТС М-345 для африканского рынка, сообщает defenseworld.net 20 сентября.

В соответствии с соглашением, обе компании будут оценивать сотрудничество для разработки оперативной конфигурации М-345, а также возможное участие Paramount в программе УТС SF-260 по части материально-технического обеспечения.

"М-345 является базовым/продвинутым учебно-тренировочным самолетом с многоцелевыми возможностями и стоимостью, сравнимой с турбовинтовым самолетом. Эти характеристики и многое другое делают M-345 идеально подходящим для африканского рынка”, сказал Лусио Валерио Чиоффи, управляющий директор авиационного дивизиона "Леонардо". Архитектура кокпита М-345 такая же, как и у фронтовых истребителей.

Пилот сможет заранее выполнять запланированные маневры, летать в строю с другими самолетами, взаимодействуя в режиме реального времени через передачу данных с другими пилотами, имеется совершенный наземный тренажер для подготовки пилотов. Возможно планирование боевых задач, затем загружать данные в бортовой компьютер, после полета проводится анализ миссии.

Самолет оснащен ТРДД Williams FJ44-4M-34, оптимизирован для выполнения как боевых вылетов, так и фигур высшего пилотажа. В основе кокпита лежит система HOTAS (Hands On Throttle-and-Stick), стеклянная кабина имеет трехцветный сенсорный экран MFD (Multi-function Display) и индикатор на фоне лобового стекла (ИЛС), который отражается на четвертом экране задней кабины.