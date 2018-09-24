Боевой М-345 идеален для африкансокго рынка
Итальянская компания Leonardo и южноафриканская Paramount Group подписали письмо о намерениях (LOI) по разработке боевой версии УТС М-345 для африканского рынка, сообщает defenseworld.net 20 сентября.
В соответствии с соглашением, обе компании будут оценивать сотрудничество для разработки оперативной конфигурации М-345, а также возможное участие Paramount в программе УТС SF-260 по части материально-технического обеспечения.
"М-345 является базовым/продвинутым учебно-тренировочным самолетом с многоцелевыми возможностями и стоимостью, сравнимой с турбовинтовым самолетом. Эти характеристики и многое другое делают M-345 идеально подходящим для африканского рынка”, сказал Лусио Валерио Чиоффи, управляющий директор авиационного дивизиона "Леонардо". Архитектура кокпита М-345 такая же, как и у фронтовых истребителей.
Пилот сможет заранее выполнять запланированные маневры, летать в строю с другими самолетами, взаимодействуя в режиме реального времени через передачу данных с другими пилотами, имеется совершенный наземный тренажер для подготовки пилотов. Возможно планирование боевых задач, затем загружать данные в бортовой компьютер, после полета проводится анализ миссии.
Самолет оснащен ТРДД Williams FJ44-4M-34, оптимизирован для выполнения как боевых вылетов, так и фигур высшего пилотажа. В основе кокпита лежит система HOTAS (Hands On Throttle-and-Stick), стеклянная кабина имеет трехцветный сенсорный экран MFD (Multi-function Display) и индикатор на фоне лобового стекла (ИЛС), который отражается на четвертом экране задней кабины.
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А что же наши Як-130 ., помимо учебного самолёта есть и патрульный самолёт и штурмовик и истребитель....?Слышал в 2005 году непосредственно от сотрудников КБ Яковлева, что на тот момент была договорённость - мы не лезем в "окученные" зоны итальянцев, а они в Азию.
Из вики:
Российские ВВС выбрали два проекта — Як-130 и МиГ-АТ. Для разработки нового самолёта требовались большие средства, которых не имели ни разработчики, ни Министерство обороны России, поэтому самолёты проектировались совместно с иностранными фирмами — Як-130 с итальянской Alenia Aermacchi, а МиГ-АТ — с французскими компаниями. Из-за разногласий с итальянским партнёром совместная разработка на завершающем этапе прекратилась. Каждая из компаний получила документацию на базовую версию будущего самолёта (планер), после чего выпустили собственные варианты самолётов: Aermacchi построили УТС M-346, а ОКБ им. Яковлева — учебно-боевой самолёт Як-130. За L’Alenia Aermacchi остались права на дистрибуцию и маркетинг самолёта во всём мире, за исключением СНГ (включая Россию).