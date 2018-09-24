"Кольт" поставит М4 в ряд развивающихся стран

Компания Colt'S Manufacturing Co. получила контракт на сумму 57,7 млн. долл США на поставку до 10 000 дополнительных карабинов М4 и М4А1 калибра 5,56 мм в Иорданию, Марокко, Афганистан, Сенегал, Тунис и Пакистан, сообщает defenseworld.net 21 сентября.

Работы будут выполнены в Вест-Хартфорде (штат Коннектикут), с предполагаемой датой завершения 20 сентября 2019 года, сообщило Министерство обороны США пятницу.

Colt M4 это укороченный и облегченный вариант штурмовой винтовки M16A2, длина ствола 4,5 дюймов (370 мм).