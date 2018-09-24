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24.09.2018
Военный паритет

"Кольт" поставит М4 в ряд развивающихся стран

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Морской пехотинец с M4.
Морской пехотинец с M4.
Источник: U.S. Marine Corps

Компания Colt'S Manufacturing Co. получила контракт на сумму 57,7 млн. долл США на поставку до 10 000 дополнительных карабинов М4 и М4А1 калибра 5,56 мм в Иорданию, Марокко, Афганистан, Сенегал, Тунис и Пакистан, сообщает defenseworld.net 21 сентября.

Работы будут выполнены в Вест-Хартфорде (штат Коннектикут), с предполагаемой датой завершения 20 сентября 2019 года, сообщило Министерство обороны США пятницу.

Colt M4 это укороченный и облегченный вариант штурмовой винтовки M16A2, длина ствола 4,5 дюймов (370 мм).

21.09.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Иордания
Марокко
Пакистан
Сенегал
США
Тунис
Продукция
M16
M4 Carbine
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