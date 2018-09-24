Великобритания модернизирует свои "Вулкан-Фаланксы"

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Великобритании 50 комплектов модернизации для малокалиберных ЗАК Mk 15 Phalanx (Close-In Weapon System - CIWS) BL Block IB Baseline 2 на сметную стоимость 75 млн долл США, сообщает defenseworld.net 21 сентября.

19 сентября 2018 года Агентство США по сотрудничеству в области безопасности обороны (DSCA) поставило необходимую сертификацию, уведомив Конгресс о возможной продаже этого оружия иностранному клиенту.

В возможный контракт включены также вспомогательное и испытательное оборудование, первоначальные запасные части, техническая документация, обучение, инженерная техническая помощь, а также другие, связанные с МЗАК, элементы логистики и программного обеспечения.

Предполагаемая продажа комплектов для модернизации РЛС Phalanx Baseline 2 будет использоваться в интересах объектовой обороны кораблей от воздушных и надводных угроз. Предлагаемая продажа этого оборудования и техподдержки не изменит базового военного баланса в регионе.

Головным подрядчиком будет компания Raytheon Missile Systems, нет известных офсетных соглашений, предлагаемых в связи с этой потенциальной продажей.