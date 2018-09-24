Российские летчики 13 раз за неделю поднимались на перехват у границ РФ

По данным газеты "Красная звезда", воздушную разведку вдоль российских границ вели 37 летательных аппаратов

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Российские летчики 13 раз за неделю поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения государственной границы РФ, сообщает в пятницу газета Вооруженных сил России "Красная звезда".

Из данных, приведенных официальным печатным изданием Минобороны РФ, следует, что воздушную разведку вдоль границ России на минувшей неделе вели 37 летательных аппаратов.

По информации "Красной звезды", нарушений воздушного пространства РФ допущено не было.