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24.09.2018
ТАСС

Российские летчики 13 раз за неделю поднимались на перехват у границ РФ

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Истребитель-перехватчик МиГ-31
Истребитель-перехватчик МиГ-31.
Источник: © Донат Сорокин/ТАСС

По данным газеты "Красная звезда", воздушную разведку вдоль российских границ вели 37 летательных аппаратов

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Российские летчики 13 раз за неделю поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения государственной границы РФ, сообщает в пятницу газета Вооруженных сил России "Красная звезда".

Из данных, приведенных официальным печатным изданием Минобороны РФ, следует, что воздушную разведку вдоль границ России на минувшей неделе вели 37 летательных аппаратов.

По информации "Красной звезды", нарушений воздушного пространства РФ допущено не было.

21.09.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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