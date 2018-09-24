Эксперт рассказал, почему "Пионы" и "Тюльпаны" рано списывать со счетов

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, ствольная артиллерия наиболее эффективно разрушает долговременные точки обороны

Самоходная артиллерийская установка "Пион" и миномет "Тюльпан" известны еще с 1970-х годов, это не является ноу-хау. Таким образом военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков прокомментировал ТАСС статью National Interest о "божественной" российской артиллерии.

"Странно, что они [американцы] по этому поводу кричат, потому что САУ "Пион" известен еще с 70-х годов прошлого века. Это не является каким-то ноу-хау, по поводу которого нужно вот такие дифирамбы петь, как они это делают на страницах своих изданий", - сказал Леонков.

"Огненный вал"

Говоря о "Пионе", эксперт подчеркивает, что в 1986 году у него была модернизация и пушка стала с буквой "М" - 2С7М. Была повышена скорострельность, возимый боезапас, немного уменьшили экипаж, а двигатель стал мощнее. Однако последняя модернизация, по мнению Леонкова, коснулась как раз систем управления огнем "для того, чтобы ее можно было включать в контуры автоматизированных систем, и стала она более точнее".

Эксперт поясняет, что есть такое понятие как разведывательно-огневой контур, "когда по данным разведки наносится более точный удар артиллерией". Также есть отработанная, говорит специалист, тактика, которую показывали на учениях "Восток-2018", - "огненный вал". Он полагает, что в принципе такого рода артиллерия может участвовать в этом. "Потому что у него ["Пиона"] целая номенклатура снарядов: осколочно-фугасные - это основные, а есть даже кассетные боеприпасы, были когда-то и ядерные", - рассказывает Леонков, при этом подчеркивая, что это было еще в советские времена.

Эксперт признается, что пушка "Пион" по своей конструкции уникальна, всего их было сделано порядка 500 штук. "Однако по этой пушке все известно и что уж там такого, что у них вызвало название "божественный", я не знаю, - удивляется Леонков. - Они есть в Азербайджане, Узбекистане, Украине и даже в Анголе. И чего оно стало у нас таким вот супероружием - ну это понятно, американцы как всегда приукрашивают вероятного противника, чтобы напугать обывателей".

Эффективность артиллерии

Миномет "Тюльпан" тоже был разработан примерно в те же года, что и "Пион". Он является одним из самых больших минометов, которые есть на вооружении российской армии, - калибр 240 мм. Но в отличие от "Пиона", полагает эксперт, "Тюльпан" таким модернизациям не подвергался, осталось практически все то же самое с того момента, как он был произведен.

"У него есть фугасная мина, а также зажигательные и корректируемые мины (управляемый снаряд "Смельчак"). И тоже предусматривались и ядерные боеприпасы мощностью до 2 килотонн в тротиловом эквиваленте", - говорит Леонков.

Однако по всем договорам ядерная артиллерия у нас свернута, и они остались обычными боеприпасами. "И понятно, что наши зарубежные оппоненты думают, что мы сейчас на них начнем делать ядерные боеприпасы. Никто не собирается это делать, потому что существует более эффективное другое оружие - ракетное", - говорит военный эксперт, поясняя, что какой смысл применять их на небольшую дальность, когда появились другие взрывчатые вещества и стоят другие задачи.

"Но техника сама по себе эффективная. Понятное дело, что артиллерийский, минометный боеприпас считается одним из самых дешевых по сравнению с теми же ракетами и бомбами. И если есть такая техника, которая доставляет такой боеприпас и ресурс ствола пушки достаточно большой, то почему бы не воспользоваться", - говорит Леонков.

По мнению эксперта, несмотря на то, что подобная артиллерия у нас существует достаточно давно и продолжает модернизироваться, "списывать ее со счетов было бы неправильно". "В Сирии выяснилось, что как раз ствольная артиллерия оказалась наиболее эффективной по разрушению этих долговременных точек обороны или районов обороны, в которых сидели боевики со всеми подземными ходами и так далее. Артиллерия внесла в это существенный вклад", - сказал он.

"Понятное дело, что в некоторых местах там требовалась более мощная артиллерия, а у нас она такая есть, почему бы не привести ее в порядок. И понятное дело, что она будет стоят в резерве Генерального штаба ВС РФ и в случае того если возникают задачи по ее применению, то она будет применятся. К тому же такая артиллерия работает с закрытых позиций, и еще, как говорится, ее нужно обнаружить, поэтому эффективность огнем мы только повысим", - заключает эксперт.

О публикациии National Interest

Ранее National Interest со ссылкой на мнение аналитического центра армии США (FMSO, Foreign Military Studies Office) написал, что российским вооруженным силам нужны модернизированные минометы 2С4 "Тюльпан", чтобы дешево стирать с лица земли целые городские кварталы и уничтожать полевые укрепления противника, отмечают в армии США.

FMSO отмечает, что в настоящее время минометы, способные применять тактические ядерные боеприпасы, мало востребованы на фоне повышения роли высокоточных артиллерийских систем на поле боя. "Вероятно, что эти минометы предусмотрены для "превращения в порошок" городских районов и полевых укреплений, то есть для тех задач, которые являются трудновыполнимыми для стандартных российских 122- и 152-миллиметровых артиллерийских систем", - считают аналитики армии Соединенных Штатов.

По мнению FOMS, "Тюльпаны" позволят наносить тяжелый урон относительно дешевыми боеприпасами, а высокоточная артиллерия, применяющая управляемые ракеты, сосредоточится на решении только специализированных задач. При этом в FMSO напомнили, что беспилотники США в Сирии и Ираке истратили огромное количество высокоточных противотанковых ракет, сократив их запасы до минимума. Там отметили, что это дает пищу для размышления военному руководству США.

2С4 "Тюльпан" - 240-мм самоходный миномет советской разработки. Всего было произведено более 500 таких минометов. Большая их часть находится в консервации на складах армии России. Сейчас ведется модернизация этих минометов для Вооруженных сил на предприятиях "Уралвагонзавода". Первую партию модернизированных "Тюльпанов" Минобороны получило в 2017 году.

По данным открытых источников, "Тюльпаны" способны наряду с обычными боеприпасами применять тактические ядерные.