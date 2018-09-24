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24.09.2018
ТАСС

Авиабаза Энгельс отпраздновала 75-летний юбилей

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Ту-160
Ту-160 в небе над Энгельсом.
Источник: http://russos.livejournal.com/

В воздушном показе приняли участие экипажи стратегического ракетоносца Ту-160, раритетного самолета По-2, группа парашютистов с флагами, также на празднике выступила группа высшего пилотажа "Стрижи"

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Авиабаза дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России Энгельс отпраздновала в пятницу свой 75-летний юбилей. На празднике выступила группа высшего пилотажа "Стрижи", сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны.

По данным ведомства, в воздушном показе по случаю юбилея приняли участие экипажи стратегического ракетоносца Ту-160, раритетного самолета По-2, а также группа парашютистов с флагами. "Завершили воздушный показ летчики пилотажной группы "Стрижи", которые выполнили групповой и одиночный пилотаж и продемонстрировали наиболее зрелищные фигуры", - уточнили в Минобороны.

Авиабазу Энгельс в этот день посетили более 10 тыс. человек. Кроме воздушного показа гостям была представлена статическая экспозиция военной техники, включающая самолеты Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3, Ил-78, технику Сухопутных войск и подразделений ПВО.

На аэродроме прошла акция "Служба по контракту - твой выбор": мобильный пункт отбора посетили более 150 человек, из которых 20 человек написали заявление на прохождение военной службы.

Авиабазе Энгельс, дислоцированной в Саратовской области, исполнилось 75 лет 18 сентября - в этот день в 1943 году приказом Народного комитета обороны за проявленную отвагу в боях за Родину с немецкими захватчиками, за стойкость и героизм соединению было присвоено наименование "гвардейская", этот день и принят за дату создания авиабазы. Фактически соединение было сформировано приказом командующего авиации дальнего действия на год раньше - 5 марта 1942 года.

В настоящий момент в состав соединения входят тяжелые бомбардировочные авиационные полки, дислоцированные в Саратовской, Калужской, Мурманской областях, на вооружении которых стоят стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3 и другие типы авиационной техники.

21.09.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Германия
Россия
Продукция
Ил-78
Ту-160
Ту-22М
Ту-95
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