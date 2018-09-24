В США озаботились модернизацией российского "Бога войны"

Россия вернулась к модернизации тяжелой артиллерии — "Бога войны". Об этом пишет издание National Interest, ссылаясь на Центр изучения зарубежных вооруженных сил армии США (FMSO).

Издание обратило внимание на разработки советского времени — 240-миллиметровый миномет 2С4 "Тюльпан" и 203-миллиметровую гаубицу 2С7 "Пион". После окончания холодной войны большинство этих машин находится на консервации, однако способность этой "цветочной" артиллерии стрелять активно-реактивными ядерными зарядами до сих пор вызывает у военных НАТО неприятные ощущения.

National Interest утверждает, что для "больших пушек" наступает эра ренессанса. "Тюльпаны" собираются интегрировать в современные системы командования и управления и внедрить улучшенные системы связи и управления огнем. По предположению аналитиков, Россия идет на такой шаг из-за стоимости боеприпасов, которые значительно дешевле и проще в производстве, чем ракетное оружие.

203 и 240-миллиметровые артсистемы относятся к классу орудий большой мощности, используемых в качестве резерва командования фронтов и ставки Верховного главнокомандования для усиления артиллерийских группировок на особо ответственных направлениях.

203-миллиметровые самоходные установки 2С7 "Пион" (и их более современная версия 2С7М "Малка") производились с 1975 по 1990 год. САУ этого типа предназначены для уничтожения ключевых объектов в глубине обороны противника, они могут вести огонь ядерными снарядами. Дальность стрельбы 2С7 с использованием обычных снарядов достигает 37 километров, активно-реактивных — 47. Масса фугасного снаряда (3ВОФ34, 3ВОФ42) — 110 килограммов, в том числе 17,8 килограммов взрывчатого вещества. В настоящее время в артиллерийском парке российской армии по разным оценкам находится около трехсот САУ 2С7 и 2С7М, в основном находящихся на хранении.

240-миллиметровые самоходные минометы 2С4 "Тюльпан" производились с 1969 по 1988 год. Дальность стрельбы миномета достигает 20 километров, в боекомплект также могут включаться мины с ядерной боевой частью. Вес мины 3ВФ2 составляет 228 килограммов, в том числе 46,5 килограммов взрывчатого вещества. В распоряжении российской армии находится около 400 минометов данного типа.

Ранее установки 2С7М "Малка" были возвращены в боевой состав артиллерийских частей на Дальнем Востоке. Весной 2016 года состоялись первые стрельбы этих артсистем.