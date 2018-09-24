Войти
24.09.2018
Lenta.ru

Британия решила создать кибервойска для нападения на Россию

719
1
-5
Флаг Великобритании
Флаг Великобритании.
Источник: Kieran Doherty / REUTERS

Великобритания создаст киберотряд для борьбы с Россией. Об этом сообщает телеканал Sky News.

В подразделение, которое создается под руководством Минобороны и Центра правительственной связи, будут входить примерно 2000 специалистов, что, отмечает канал, в четыре раза больше имеющихся в настоящее время "кибербойцов". На реализацию плана по созданию отряда будет потрачено минимум 250 миллионов фунтов (более 3300 миллионов долларов).

Уточняется, что данное подразделение будет проводить операции наступательного характера.

17 сентября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс готов ответить на кибератаки со стороны России. По его словам, нападение российских хакеров на любое из государств-членов альянса позволит применить положения пятой статьи устава организации — о приравнивании нападению на одну страну к нападению на весь блок.

11 сентября ФСБ России отчиталась о создании в России новой структуры, которая будет противостоять кибератакам на ключевые объекты российской инфраструктуры.

21.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Проекты
NATO
ИТ
Похожие новости
21.09.2018
Ослепительный МиГ: названы пять лучших истребителей третьего поколения
18.09.2018
Море по колено: эстонские матросы тренируются на суше
18.09.2018
Кибервойны: НАТО готовится к ответу
18.09.2018
НАТО подготовилась к ответу на российские кибератаки
17.09.2018
Будет ли Россия оккупировать Европу
1 комментарий
№1
24.09.2018 18:36
Если в нас плюнет Британия - мы утрёмся. Если мы плюнем в Британию - она утонет. 8)
+1
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.09 20:44
  • 25
Шойгу объявил о передаче Сирии ракетных комплексов С-300
  • 24.09 20:29
  • 9
ТРДДФ. США не захотели делиться "горячей частью"
  • 24.09 19:46
  • 1
Состояние и перспективы бронетанковой техники вооруженных сил Украины
  • 24.09 19:31
  • 2
Развернутые в рамках «Анаконда-18» и «Trident Juncture-2018» войска НАТО останутся у границ Беларуси и России?
  • 24.09 19:30
  • 7511
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 24.09 19:30
  • 21
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 24.09 19:06
  • 703
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 24.09 18:47
  • 1
ВМС США не спешат расстаться с программой LCS
  • 24.09 18:36
  • 1
Британия решила создать кибервойска для нападения на Россию
  • 24.09 18:21
  • 122
Будущее - прошлое АСУВ "Маневр" - ВЫВОДЫ
  • 24.09 17:43
  • 5
Россия и Китай договорились ускорить переговоры по проекту тяжелого вертолета
  • 24.09 17:43
  • 273
У авиабазы Хмеймим пропал с радаров российский военный самолет
  • 24.09 17:37
  • 5
Корабли ВМС Украины прошли под арками Крымского моста
  • 24.09 15:59
  • 1
Япония протестирует модель космического лифта
  • 24.09 15:42
  • 4
Истребители и Ил-20 развели во времени