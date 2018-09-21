Ослепительный МиГ: названы пять лучших истребителей третьего поколения

Топ лучших истребителей третьего поколения составило издание Military Watch Magazine. В него вошли сразу две советских машины.

МиГ-25

МиГ-25, получивший в НАТО обозначение "Летучая лисица", является, пожалуй, лучшим самолетом третьего поколения (при этом стоит отметить, что, в отличие от других машин из списка, МиГ-25 - это в первую очередь перехватчик, а не истребитель). После принятия на вооружение МиГ-25, развивавший на высоте скорость до 3,3 Маха, был самым быстрым боевым самолетом. Даже современные крылатые ракеты летают медленнее. Возможность подниматься на высоту до 20 тысяч метров выводит самолет из зоны поражения машин третьего поколения, а также большинства истребителей четвертого поколения.

Сочетание высокой скорости, за счет которой американские ракеты "воздух-воздух" AIM-7B и AIM-9 не могли догнать МиГ, и большого запаса по высоте сделало "Летучую лисицу" неуязвимой для других самолетов третьего поколения. Кроме того, это единственная машина третьего поколения, сбившая самолет следующего поколения - F-18 ВМС США. Это произошло в первую ночь операции "Буря в пустыне". Во время войны Судного дня МиГ-25 выполнили несколько разведывательных полетов над укрепленными израильскими позициями на Синайском полуострове, причем их скорость и высота сделали их недоступными целями как для систем ПВО, так и для самолетов F-4. Во время ирано-иракской войны иракские МиГ-25 оказались полностью неуязвимыми для иранских F-4 и F-5. Лишь перехватчики четвертого поколения F-14 Tomcat могли оказывать противодействие "лисицам", однако даже для них борьба с МиГами была серьезной проблемой.

МиГ-25 - лидер третьего поколения в воздушном бою. Ему не хватает более современной авионики, такой как на МиГ-23 и F-4, однако уже упомянутые скорость и высота с легкостью компенсируют это. Ударные и разведывательные варианты самолета, такие как, например, МиГ-25РБ, также оказались чрезвычайно мощными и опасными. На сегодняшний день МиГ-25 стоит на вооружении ВВС Алжира, Сирии, КНДР и Ливии. Даже сегодня эти машины остаются ценным военным активом. Кроме того, на основе МиГ-25 был создан более тяжелый МиГ-31, который стал одним из самых эффективных боевых самолетов четвертого поколения.

F-4E Phantom

F-4E. Источник: MSgt. Sutherland, USAF

Произведенный в большем количестве, чем любой другой истребитель третьего поколения (5195 штук за все время), F-4E Phantom все еще остается на вооружении в ряде стран, в числе которых Япония, Турция, Иран и Южная Корея. Как и в случае с более поздним F-15, эти машины поставлялись только самым близким союзникам Соединенных Штатов. "Фантом" был принят на вооружение задолго до того, как были разработаны другие истребители третьего поколения, способные с ним тягаться. Самолет стал надежной "рабочей лошадкой" для ВВС США.

Истребители из первых партий часто становились добычей вьетнамских МиГ-17, МиГ-19 и МиГ-21. Дело в том, что самолеты советского производства были маневреннее и были вооружены пушками, в то время как американские F-4 целиком и полностью полагались на не самые надежные ракеты, которые были предназначены главным образом для уничтожения бомбардировщиков.

Однако полученный во Вьетнаме опыт был использован при создании более поздних модификаций "Фантома". Одним из лучших вариантов стал истребитель F-4E - именно он до сих пор стоит на вооружении в ряде стран. Основным преимуществом F-4 стало то, что он опередил свое время - его конкурент МиГ-23 начал серийно производиться лишь в 1970 году. Советский самолет был оснащен более мощным двигателем и передовой РЛС, он превосходил американца по скорости разворота и скороподъемности. Однако F-4 был проще, его содержание и обслуживание стоило дешевле.

Shenyang J-8

Shenyang J-8. Источник: U.S. Department of Defense

Истребитель Shenyang J-8 был принят на вооружение в 1980 году и стал первым китайским боевым самолетом третьего поколения. В то время в стране не было развитой авиационной промышленности, а основной ударной силой китайских ВВС были копии советских истребителей прошлых поколений, такие как J-7 (МиГ-21), J-6 (МиГ-19) и J-5 (МиГ-17). Приобрести новые советские машины, как и договориться об их производстве по лицензии, Китай не мог - сказывалось охлаждение отношений между странами, начавшееся задолго до этого. Поэтому китайцы окольными путями приобрели в Египте МиГ-23, после чего воспользовались методом реверс-инжиниринга.

Многие технологии, примененные при создании МиГ-23, оказались слишком сложны, поэтому от ряда новшеств пришлось отказаться. Было решено сосредоточиться на создании самолета, предназначенного для перехвата целей на максимально удаленном расстоянии за горизонтом видимости. Полученный в первые годы эксплуатации опыт позволил значительно доработать J-8. В результате машина получила возможность бороться как со своими советскими и американскими аналогами, так и с самолетами четвертого поколения. Большая грузоподъемность, высокая максимальная скорость (выше, чем у F-22 и Су-35) и скороподъемность, а также эффективные ракеты "воздух-воздух" превратили J-8 в один из лучших истребителей третьего поколения.

Одним из ключевых преимуществ китайского самолета стала непрекращающаяся модернизация. В то время как МиГ-23 и F-4 уже отправили на пенсию, Китай продолжал модифицировать J-8. Серьезное обновление оборонной промышленности КНР, начавшееся в 1990-х, позволило создать к началу XXI века J-8F - продвинутый перехватчик, который по своим характеристикам опережает первые самолеты четвертого поколения, такие как, к примеру, F-16A. Самолет получил новые турбореактивные двигатели и обновленные воздухозаборники, современную РЛС, новую систему управления огнем, "стеклянную кабину". Последние варианты J-8 способны нести современные управляемые ракеты "воздух-воздух" PL-12, которые превосходят по дальности американские AIM-120B, являющиеся основным вооружением F-16C и F-18C. На сегодняшний день J-8 остается машиной третьего поколения лишь формально - на деле же ему впору стоять в одном ряду с самолетами четвертого поколения.

МиГ-23

МиГ-23. Источник: U.S. Department of Defense

МиГ-23, который получил в НАТО обозначение "Бичеватель", был создан в противовес американскому F-4. Мощный двигатель, который можно сравнить с силовыми установками самолетов следующего поколения, обеспечил истребителю превосходное ускорение и высокую скороподъемность. В результате МиГ-23 превзошел "Фантома", ведь при схожей полезной нагрузке он имеет большую скорость и способен подниматься выше, чем F-4. К моменту ввода в эксплуатацию в 1970 году это был лучший истребитель в мире. Он отлично дополнил еще более грозный, но в то же время и более дорогой МиГ-25.

В ходе ирано-иракской войны иракские МиГ-23 столкнулись с большим количеством противостоявших им иранских F-4. Иранские пилоты были подготовлены лучше, что позволило им компенсировать недостатки своих самолетов в боях с "Бичевателями". Еще хуже для МиГ-23 дело обстояло в воздушных боях против иранских F-14 Tomcat.

МиГ-23 был отличным истребителем, однако позднее принятие на вооружение вкупе с высокими требованиями к техническому обслуживанию затрудняло его эксплуатацию. Другой серьезной проблемой была ограниченная видимость из кабины пилота.

Между тем МиГ-23 до сих пор используются в некоторых странах. По имеющимся данным, северокорейские самолеты были модернизированы, чтобы участвовать в воздушных боях с более современными истребителями. "Бичеватели" также играют ключевую роль в ВВС Сирии и Ливии.

Вполне возможно, что в случае более раннего ввода в эксплуатацию, который позволил бы МиГ-23 получить боевой опыт во Вьетнаме, а также в ходе Шестидневной войны и войны Судного дня, он смог бы потеснить "Фантом", ставший самым массовым самолетом третьего поколения.

SAAB Viggen

Saab 37 Viggen. Источник: Mark Harkin / wikimedia.org

Шведский Saab 37 Viggen ("Удар молнии") - поздний истребитель третьего поколения, принятый на вооружение в 1971 году. Европейский самолет оказался легче американского F-4 и советского МиГ-23 и нес меньшую полезную нагрузку. В то же время он имел передовую авионику и мощную РЛС. Мощность двигателя превзошла даже показатели Pratt & Whitney F100, устанавливавшегося на F-15A. В то время как американцам приходилось устанавливать на свои самолеты по два двигателя, чтобы компенсировать отставание в мощности, шведский самолет, как и советский МиГ-23, обходился одним движком. Viggen был создан, чтобы обезопасить шведские авиабазы от ранних ударов по ним. При необходимости он мог взлетать с автодорог и садиться на них даже в самую плохую погоду.

Saab 37 Viggen стал первым в мире серийным военным самолетом с передним горизонтальным оперением (аэродинамическая схема биплан-тандем - "утка" с близкорасположенным передним крылом - схема, в которой основное крыло расположено в зоне скоса потока от переднего горизонтального оперения). С тех пор подобная схема получила широкое распространение в Европе. Она же легла в основу при создании преемника Viggen - SAAB Gripen. Шведский самолет сильно опередил свое время - на нем использовалась антиблокировочная тормозная система, были установлены электронные системы управления полетом, компьютер для полетных заданий и т. д. По своим возможностям самолет можно было сравнить с F-16A четвертого поколения.

Шведский Viggen был легче, дороже и во многом слабее советских и американских аналогов. Однако это был самый передовой европейский самолет третьего поколения. При этом он никогда не участвовал в реальном бою и не поставлялся на экспорт. Индийские военные проявляли интерес к этому самолету, однако США помешали сделке - не захотели, чтобы лицензии на двигатель и другие компоненты американского производства попали в руки страны, тесно связанной с советским блоком.

Viggen - это еще и один из самых универсальных истребителей Холодной войны. На его основе были созданы ударный AJ 37, всепогодный морской разведчик SH 37, истребитель-перехватчик JA 37 и разведывательный самолет SF 37. Однако сам Saab 37 Viggen так и не получил ракет "воздух-воздух" большой дальности, хотя еще более старые F-4 и F-5 со временем получили возможность нести подобные боеприпасы. Это существенно ограничило возможность использования шведского истребителя в качестве перехватчика, поэтому в 2005 году эксплуатацию Viggen решили прекратить. Его преемник Gripen получил возможность использовать американские ракеты AIM-120, что существенно расширило его потенциал.

Илья Максимов