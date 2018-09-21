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21.09.2018
Lenta.ru

США ввели санкции против ЧВК Вагнера и 27 россиян

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США
США.
Источник: Jonathan Ernst / REUTERS

Госдепартамент опубликовал список российских компаний и физических лиц, в отношении которых Вашингтон вводит санкции. Документ размещен на сайте внешнеполитического ведомства.

В список попали частная военная компания (ЧВК) Вагнера, "Оборонлогистика", а также авиазавод имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре. Кроме того, запреты коснулись петербургского "Агентства интернет-исследований", ООО Concord Management and Consulting и Concord Catering.

Среди физических лиц оказались начальник Главного управления Генштаба Вооруженных Сил Российской Федерации Игорь Коробов, а также миллиардер Евгений Пригожин.

По утверждению госсекретаря Майка Помпео, в список вошли 33 лица, "действующие в интересах оборонных и разведывательных секторов России". Они попали под закон CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций").

В начале августа США одобрили расширение санкций в отношении России за якобы использование запрещенных видов вооружения и допустили их распространение на государственный долг России. Первая часть рестриктивных мер, вступающая в силу 22 августа, предполагает полный запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения. Второй блок санкций вводится с отсрочкой на три месяца.

20.09.2018
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Россия
США
Компании
КнААЗ Гагарина
Минoбороны РФ
Проекты
ИТ
ЧВК
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