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21.09.2018
Военное обозрение

Ещё два спутника. Китай расширяет сеть навигационной системы Beidou-3

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РН "Чанчжэн-3Б"
Старт китайской РН "Чанчжэн-3Б".
Источник: http://www.cntv.ru/

Китай продолжает наращивание космической группировки отечественной системы спутниковой навигации. Согласно сообщению Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники КНР (CASC), в среду Китай вывел на орбиту два навигационных спутника Beidou-3.

Успешный пуск ракет-носителей "Чанчжэн-3B" и "Юаньчжэн-1" состоялся в среду с космодрома Сичан в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Два навигационных спутника типа Beidou-3 стали 37-м и 38-м спутниками глобальной навигационной системы Beidou, создаваемой Китаем. Оба они вышли на заданную орбиту и ожидают тестирования, после которого включатся в основную сеть и будут работать с ранее запущенными спутниками типа Beidou. На настоящий момент система Beidou-3 (глобальная, создается одновременно с национальной Beidou-1 и региональной Beidou-2 ) насчитывает 14 спутников.

Всего до конца этого года Китай планирует увеличить количество спутников Beidou-3, выведенных на орбиту, до 18, а к концу 2020 года довести их количество до 35, тем самым завершив формирование глобальной сети.

На сегодняшний день сеть Beidou-3 покрывает всю территорию страны и часть Азиатско-Тихоокеанского региона, а к концу года Китай планирует начать предоставлять основные навигационные услуги странам вдоль нового Шелкового пути. После окончательного формирования спутниковой группировки к концу 2020 года, услуги китайской навигационной системы планируется предоставлять по всему миру.

20.09.2018
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принадлежат Военное обозрение
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Компании
CASC
Проекты
2020-й год
Чанчжэн
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