Сроки постройки "Каракуртов" под угрозой срыва

Сроки постройки МРК проекта 22800 "Каракурт" могут быть сдвинуты вправо из-за несоблюдения сроков поставок силовых установок дизелестроительным заводом "Звезда", пишет Mil.Press FlotProm.

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Речь идет о дизелях М-507Д-1-ОМ3 для "Каракуртов", строительство которых ведется на судостроительном предприятии "Пелла". Уже сегодня задержка поставки двух двигателей составляет год (перенесена с сентября 2017-го на сентябрь 2018 года). Однако получить их к новому сроку представляется так же нереальным.

В июле "Пелла" сообщала о предъявлении заводу "Звезда" иска на сумму 500 млн. рублей.

По данным источников издания, силовые установки для МРК ждут и на Зеленодольском судостроительном заводе.

Ранее ресурс писал, что на фоне дефицита двигателей российскому ОПК предложили китайские агрегаты. Однако судостроители раскритиковали эту идею. Также сообщалось о том, что о своей готовности производить дизели М507 заявил Кингисеппский машиностроительный завод (КМЗ). По мнению гендиректора, предприятие осилит выпуск 10 двигателей в год. В настоящее время КМЗ взаимодействует со "Звездой" и другими заводами с целью получения конструкторской документации на двигатель.

Напомним, "Звезда" не в первый раз задерживает поставки дизелей для кораблей ВМФ. Так, были сорваны сроки поставок двух двигателей М-503М-1 для тральщиков "Александрит" и двух судовых дизель-генераторов ДГАС-315М для кораблей того же типа. В первом случае поставки были задержаны почти на год, во втором – на 4-6 месяцев.