В "Швабе" подготовили для военных партию новых компактных биноклей

Москва. 20 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Холдинг "Швабе" (входит в госкорпорацию "Ростех") завершил производственные испытания новых биноклей БП 8х20, сообщили в четверг в пресс-службе холдинга.

"Бинокль БП 8х20 успешно прошел все производственные испытания, уже подготовлена партия для передачи в эксплуатацию оборонных ведомств", - заявил генеральный директор Загорского оптико-механического завода Андрей Расторгуев.

По данным "Швабе", бинокль предназначен для наблюдения за местностью в дневное время суток.

"Одним из преимуществ прибора с восьмикратным увеличением является раздельная фокусировка. Она способствует повышению резкости и контрастности изображения. Такой тип фокусировки характерен для военных биноклей, в производстве которых большое внимание уделяется прочности и эргономичности", - говорится в сообщении.

По данным "Швабе", новая модель бинокля имеет компактные размеры и весит 260 граммов. Корпус изготовлен из магниевого сплава. "Новинка может использоваться как силовыми структурами в решении профессиональных задач, так и в личных целях гражданскими пользователями", - говорится в сообщении.