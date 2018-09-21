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21.09.2018
Интерфакс-АВН

РФ направит на создание сети связи для нужд обороны более 30 млрд руб. в 2019-21 годах

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Ростелеком
Источник: cnews.ru

Москва. 20 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Федеральный бюджет РФ может предоставить ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) в рамках мероприятий по созданию интегрированной сети связи для нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка субсидии на общую сумму 30,845 млрд рублей, сообщается в материалах к проекту федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Субсидии "Ростелекому" в 2019 году составят 12,165 млрд рублей, в 2020 году - 15,88 млрд рублей, в 2021 году - 2,8 млрд рублей.

С инициативой создания интегрированной сети связи для нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка Федеральная служба безопасности обратилась к президенту Владимиру Путину в 2013 году. Тогда глава государства подписал поручение "О подготовке необходимых нормативных правовых актов по созданию интегрированной сети связи для нужд обороны страны, безопасности государства и поддержания правопорядка".

Строительством сети занимается "дочка" "Ростелекома" - "Гипросвязь".

20.09.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
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