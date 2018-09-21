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21.09.2018
ЦАМТО

Представители СВ Испании оценили бразильские РСЗО ASTROS-2020

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РСЗО ASTROS-2020
РСЗО ASTROS-2020.
Источник: http://www.wallpaperup.com/

ЦАМТО, 20 сентября. В период с 10 по 13 сентября делегация Сухопутных войск Испании посетила Бразилию для оценки возможностей разработанных в этой стране реактивных систем залпового огня ASTROS-2020.

По информации Armyrecognition.com, испанские специалисты посетили штаб юго-восточного командования ВС Бразилии в Ибирапуэра и предприятие компании-разработчика РСЗО Avibras Aerospace Industry в Сан-Жозе-дус-Кампос. Делегация также побывала в расположении 6-й группы управляемых и неуправляемых ракет СВ Бразилии, которая размещена в Формозе (штат Гояс) и присутствовала на демонстрационных стрельбах ASTROS-2020.

Как сообщал ЦАМТО, командование Вооруженных сил Испании с 2017 года оценивает возможность восстановления в боевом составе частей реактивной артиллерии. Применявшиеся СВ Испании с 1980-х гг. 140-мм РСЗО "Тэруэль" были сняты с вооружения в 2011 году, поскольку данная система вооружения была признана устаревшей и не соответствующей современным требованиям. Их заменили 155-мм тяжелые буксируемые гаубицы SIAC (Sistema Integrado de Artilleria de Campana) с длиной ствола 52 калибра.

Снятые с вооружения РСЗО планировалось в рамках программы SILAM (Sistema Lanzador de Alta Movilidad) заменить установкой на базе американской HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System). Тем не менее, эти намерения не были реализованы, предположительно, из-за проблем в экономике страны и недостаточного финансирования обороны. Изменившаяся военно-политическая ситуация в регионе и наметившаяся тенденция роста оборонных расходов в странах НАТО привели к возобновлению программы покупки РСЗО.

Наиболее вероятным решением является приобретение РСЗО HIMARS, которая состоит на вооружении СВ США и закупается рядом стран НАТО. Тем не менее, командование ВС Испании намерено оценить и другие возможные варианты, о чем свидетельствует оценка бразильской РСЗО ASTROS-2020.

20.09.2018
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Бразилия
Испания
США
Продукция
HIMARS
Компании
Avibras
КАМПО АО
Проекты
ASTROS-2
ASTROS-2020
NATO
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