ЦАГИ завершил испытания улучшенного несущего винта вертолета "Ансат"
ЦАМТО, 20 сентября. Специалисты ЦАГИ завершили исследования новой аэродинамической компоновки несущего винта для вертолета "Ансат", серийно выпускаемого на Казанском вертолетном заводе холдинга "Вертолеты России".
Разработка позволит увеличить грузоподъемность винтокрылой машины на 150-200 кг.
В процессе эксперимента ученые института испытали модель несущего винта в дозвуковой аэродинамической трубе – при скорости потока от 40 до 80 м/с и под различными углами атаки. Полученные результаты показали, что в новой компоновке улучшаются аэродинамические характеристики: коэффициент полезного действия исследуемого объекта увеличивается на 5%, тяга становится больше на 200–250 кг. При этом не вырастают нагрузки в системе управления вертолетом. Работы проводились по контракту с Казанским вертолетным заводом.
"Мы благодарны коллегам из Центрального аэрогидродинамического института за работу, направленную на улучшение летно-технических характеристик вертолета "Ансат". Эта машина является одной из ключевых для холдинга в сегменте легких вертолетов, и мы намерены и дальше расширять ее возможности в тесной кооперации с ЦАГИ и другими партнерами", – подчеркнул генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.
"Сейчас также ведутся совместные с заводом исследования по уменьшению шума вертолета на местности. Следующим шагом станет дальнейшая модернизация аэродинамической компоновки несущего винта. В результате грузоподъемность вертолета увеличится на 400-450 кг, и у "Ансата" по этому показателю не будет аналогов в мире", – отметил начальник отделения аэродинамики и динамики вертолетов, штопора и аэродинамики самолетов на больших углах атаки ФГУП "ЦАГИ" Олег Кириллов.
Кроме того, ученые ЦАГИ разрабатывают новую аэродинамическую компоновку рулевого винта этого вертолета, которая позволит повысить безопасность полета.
"Ансат" – это легкий двухдвигательный вертолет, выполненный по одновинтовой схеме с рулевым винтом. Разработан конструкторским бюро Казанского вертолетного завода. Пассажировместимость – до семи человек. Может перевозить 1300 кг полезной нагрузки. Машина используется в самых разных целях – для доставки грузов, перевозки пассажиров, оказания экстренной медицинской помощи, а также при патрулировании и проведении поисково-спасательных операций, сообщает пресс-служба АО "Вертолеты России".
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