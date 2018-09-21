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21.09.2018
ЦАМТО

Сербия намерена приобрести ударные БЛА в Китае

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Китайский БЛА Wing Loong II
Китайский БЛА Wing Loong II.
Источник: militaryparitet.com

ЦАМТО, 20 сентября. По сообщениям сербских СМИ, Сербия достигла с Китаем соглашения о приобретении ударных беспилотных летательных аппаратов, а также передаче сопутствующих технологий их производства.

Как сообщили 18 сентября сербские информационные агентства, исполняющий обязанности помощника министра обороны Сербии по материальным ресурсам Ненад Милорадович, который вместе с президентом Александром Вучичем посетил Китай для участия в форуме "Летний Давос", заявил, что согласованный пакет закупки включает семь комплектов ударных БЛА. В состав первых двух систем войдут по три БЛА, наземные станции управления и удаленные видеотерминалы. При этом пять комплектов будут произведены в Сербии с использованием китайских технологий.

БЛА позволят вести разведку, обнаруживать цели в любое время суток, координировать огонь артиллерии, а также поражать объекты противника с применением ракет и авиабомб с лазерным наведением, осуществлять целеуказание.

Н.Милорадович также сообщил, что Китай согласился передать сербской промышленности технологии организации производства и интеграции сложных оптико-электронных систем для БЛА, произведенных в Сербии.

По не сообщается, какой тип БЛА будет приобретен для ВС Сербии. По оценке Jane's, возможна закупка БЛА "Винг Лунг-1"/"Винг Лунг-2" производства Chengdu Aircraft Corporation. По сообщениям, эти аппараты уже были проданы ряду стран, включая Египет, Индонезию, Казахстан, Пакистан, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.

А.Вучич 18 сентября провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Как сообщило информационное агентство "Синьхуа", стороны договорились об углублении двустороннего сотрудничества в различных областях. А.Вучич, в свою очередь, отметил, что Сербия продолжит развивать отношения с Китаем в рамках инициативы "Один пояс, один путь".

Как заявлено, налаживание нейтральной Сербией ВТС с Китаем направлено на диверсификацию поставщиков ВиВТ. Это соглашение не может негативно повлиять на сотрудничество с другими партнерами Белграда в сфере ВТС.

Как сообщал ЦАМТО, в июне 2017 года Китай передал Министерству обороны Сербии пакет военной помощи, включая 16 резиновых лодок GDQ120A с лодочными моторами WM55, пять снегоходов "Арктик Вольф" и десять портативных приборов для обнаружения взрывчатых веществ. Его стоимость составила 7 млн. юаней (0,9 млн. евро).

До этого Китай и Сербия не поддерживали отношения в сфере военно-технического сотрудничества. По оценке Jane's, продажа Пекином ударных БЛА Сербии согласуется с усилиями КНР по расширению экспорта ПВН в страны Восточной Европы. Эта стратегия, в свою очередь, соответствует политике "Один пояс, один путь" по расширению экономического и политического влияния Китая на развивающиеся страны.

Наряду с уже традиционным экспортом китайской продукции военного назначения в страны Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока, стали постепенно расти продажи ПВН и в страны Восточной Европы. В числе известных покупателей, кроме Сербии, можно назвать Беларусь.

20.09.2018
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Страны
Белоруссия
Египет
Индонезия
Казахстан
Китай
ОАЭ
Пакистан
Саудовская Аравия
Сербия
США
Проекты
Арктика
БПЛА
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