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21.09.2018
РИА Новости

Случаев передачи системы "свой-чужой" не было, заявили в Минобороны

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Флаг на здании министерства обороны РФ. Архивное фото
Флаг на здании министерства обороны РФ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Никаких прецедентов передачи системы "свой-чужой" вместе с российскими идентификационными кодами другому государству никогда не было, заявил журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

В Минобороны РФ опровергли версию крушения Ил-20 в Сирии из-за несрабатывания системы "свой-чужой", назвав ее "дилетантскими фантазиями". Также там отметили, что на экспортируемые из РФ образцы вооружения она никогда не устанавливается.

"Используемая в Российской Федерации система государственного опознавания "свой-чужой" объединяет летательные аппараты и системы противовоздушной обороны только российской принадлежности. Никаких прецедентов передачи такой системы вместе с российскими идентификационными кодами другому государству никогда не было и в принципе не может быть", - сказал Конашенков.

Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в ведомстве, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.

В Минобороны РФ отметили, что израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе Латакии, средства управления авиации не могли не видеть Ил-20, так как он заходил на посадку. При этом Израиль не предупреждал командование российской группировки войск в Сирии о планируемой операции в районе Латакии. Российское военное ведомство расценивает провокационные действия Израиля как враждебные и оставляет за собой право на адекватные ответные действия.

20.09.2018
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Израиль
Россия
Сирия
Продукция
F-16
С-200
Компании
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Конашенков Игорь
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