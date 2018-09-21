Заводом "Море" сдан первый пограничный катер на воздушной подушке проекта А25ПС

Как сообщило информационное агентство "РИА Новости" (Крым), 18 сентября 2018 года Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым официально ввело в строй в Джанкое головной пограничный сторожевой катер на воздушной подушке 2-го ранга проекта А25ПС (заводской номер 601), построенный на ФГУП "Судостроительный завод "Море" в Феодосии. Проект разработан ООО "Судостроительная компания "Аэроход" (Нижний Новгород).

Головной пограничный сторожевой катер на воздушной подушке 2-го ранга проекта А25ПС (заводской номер 601), построенный на ФГУП "Судостроительный завод "Море" в Феодосии и полученный Пограничным управлением ФСБ России по Республике Крым. Джанкой, 18.09.2018 (с) РИА Новости

Закладка данного головного катера с заводским номером 601 была произведена на судостроительном заводе "Море" 7 февраля 2017 года. Строительство осуществлялось на подрядной основе в рамках полученного СК "Аэроход" в начале 2017 года контракта на поставку Пограничной службе ФСБ России трех катеров "пограничной" модификации А25ПС. Сообщается, что до 2020 года ССЗ "Море" должен построить для Пограничной службы ФСБ России 20 таких катеров.

Амфибийный катер на воздушной подушке базового проекта А25 разработки СК "Аэроход" имеет длину 17,23 м и ширину 7,94 м. Вместимость в пассажирском варианте 30-50 человек, экипаж два-три человека. Воздушная подушка с гибким ограждением. Два дизельных двигателя мощностью по 370 л.с. (по имеющимся сведениям, типа ЯМЗ) приводят два шестилопастных толкающих воздушных винта изменяемых шага диаметром по 2,5 м в кольцевых насадках и четыре центробежных двухсекционных вентилятора подъёмно-нагнетательного комплекса. Скорость полного хода до 50 узлов, дальность хода до 500 км. Цена катера для коммерческих заказчиков - от 52 млн рублей.

Головной и до настоящего времени единственный катер проекта А25 в гражданском исполнении был построен в 2014 году на мощностях самого СК "Аэроход" в Нижнем Новгороде.

Головной пограничный сторожевой катер на воздушной подушке 2-го ранга проекта А25ПС (заводской номер 601), построенный на ФГУП "Судостроительный завод "Море" в Феодосии и полученный Пограничным управлением ФСБ России по Республике Крым. Джанкой, 18.09.2018 (с) РИА Новости