Тральщик "Иван Антонов" вышел на заводские ходовые испытания

Как сообщается, 19 сентября 2018 года по Неве был отведен на Ладожское озеро для прохождения заводских ходовых испытаний морской тральщик "Иван Антонов" проекта 12700 (заводской номер 523). Это второй противоминный корабль нового поколения проекта 12700 (шифр "Александрит", разработчик АО "ЦМКБ "Алмаз"), завершенный строительством для ВМФ России на АО "Средне-Невский судостроительный завод" (СНСЗ) в Санкт-Петербурге.

Перевод по Неве на Ладожское озеро для прохождения заводских ходовых испытаний морского тральщика "Иван Антонов" проекта 12700 (заводской номер 523), 19.09.2018 (с) Gogs / forums.airbase.ru

Морской тральщик "Иван Антонов" построен в рамках заключенного в апреле 2014 года СНСЗ с Министерством обороны России первого контракта на строительство трех первых серийных кораблей проекта 12700 (заводские номера 522 - 524). Первым серийным кораблем по данному контракту должен был стать тральщик "Георгий Курбатов" (заводской номер 522), официально заложенный на СНСЗ 24 апреля 2015 года, но корпус корабля серьезно пострадал при пожаре 7 июня 2016 года, после чего был подвергнут почти полному восстановлению. В результате заложенный вторым 25 января 2017 года тральщик "Иван Антонов" стал первым серийным кораблем проекта 12700, и был спущен на воду 25 апреля 2018 года. Третий тральщик по данному контракту "Владимир Емельянов" (заводской номер 524) был заложен 20 апреля 2017 года. Сдача этих трех кораблей по условиям контракта должна была быть произведена в 2016-2018 годах, однако, ставший теперь первым "Иван Антонов" будет сдан в лучшем случае к концу 2018 года.

До того СНСЗ по контракту с Министерством обороны России от 30 марта 2007 года, перезаключенному 10 июня 2014 года, осуществил строительство головного тральщика проекта 12700 "Александр Обухов" (заводской номер 521). Тральщик "Александр Обухов" был начат постройкой на СНСЗ в 2007 году, официально заложен 22 сентября 2011 года, спущен на воду 27 июня 2014 года, и начал заводские ходовые испытания 29 апреля 2016 года. Передача "Александра Обухова" ВМФ России состоялась в Кронштадте 9 декабря 2016 года.

В 2016 году СНСЗ заключил с Министерством обороны России контракт еще на три противоминных корабля проекта 12700. Головной тральщик по данному контракту "Яков Баляев" (заводской номер 525) был официально заложен на СНСЗ 26 декабря 2017 года, второй "Пётр Ильичёв" (заводской номер 526) был заложен 25 июля 2018 года.

Как заявил на церемонии закладки тральщика "Яков Баляев" заместитель начальника управления кораблестроения ВМФ России капитан 1-го ранга Михаил Краснопеев, Военно-морской флот России рассчитывает до 2027 года [то есть по Государственной программе вооружений на 2018-2027 годы] получить 10 кораблей проекта 12700.