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21.09.2018
ТАСС

На двух судозаводах в Хабаровском крае планируется создать научно-производственные роты

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Юрий Борисов
Юрий Борисов.
Источник: ТРК "Звезда"

Это позволит молодым людям пройти службу в армии практически без отрыва от производства, отметил вице-премьер РФ Юрий Борисов

ХАБАРОВСК, 20 сентября. /ТАСС/. Научно-производственные роты планируется сформировать на двух судоремонтных заводах Хабаровского края для решения кадровых проблем. Об этом в четверг сообщил журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов во время посещения Амурского судостроительного завода.

"В Москве под руководством Верховного главнокомандующего прошло очередное заседание военно-промышленной комиссии, и один из вопросов - это вопрос кадрового укрепления предприятий оборонно-промышленного комплекса... Если край, заводчане обратятся в министерство обороны, то мы поддержим создание двух научно-производственных рот на Хабаровском судостроительном заводе и на Амурском судостроительном заводе с учетом непростой демографической ситуации... С рабочей силой ситуация непростая в этом крае", - сказал Борисов.

Он добавил, что создание научно-производственных рот даст определенную стабильность, служить на предприятия придут молодые люди - жители Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре. У них будет возможность практически без отрыва от своего основного производства пройти службу и приобрести нужную востребованную специальность.

Глава региона Вячеслав Шпорт сообщил журналистам, что регион обратится в Минобороны для реализации такой инициативы.

В феврале 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о формировании научно-производственных подразделений в структуре Минобороны. Основная цель - обеспечение предприятий оборонно-промышленного комплекса молодыми рабочими и специалистами, имеющими соответствующее образование и опыт работы на предприятиях ОПК, для выполнения задач по выполнению по гособоронзаказу.

20.09.2018
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