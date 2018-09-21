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21.09.2018
Федеральный электронный справочник "Оружие России"

Голландские исследователи создали дрон, имитирующий полет плодовой мухи

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Дрон DelFly Nimble
Дрон DelFly Nimble.
Источник: techspot.com

Исследователи из Нидерландов создали летающий высокоманевренный беспилотник, способный совершать невероятные высокоскоростные повороты. Они называют его "DelFly Nimble" - машущий робот, который летает как насекомое, сообщает TechSpot.

Объединенная команда инженеров и ученых из лаборатории MAVLab Делфтского технического университета (Delft University of Technology) и Вагенингенского университета (Wageningen University & Research) создали автономный крылатый дрон, который может имитировать технику полета плодовой мухи. Если вы когда-либо пытались поймать муху, вам известно, насколько они маневренны. Помимо того, что робот может совершить поворот на 90 градусов, практически не потеряв при этом инерцию, он может также почти мгновенно изменить направление, чтобы выполнить повороты более, чем на 90 градусов.



Исследователи разработали дрон-насекомое, чтобы изучить и понять динамику полета плодовых мух. Однако, исключительные возможности его полета также позволяют использовать данный дрон в коммерческих целях.

Четыре крыла дрона-мухи совершают 17 взмахов в секунду. DelFly способен парить и летать в любом направлении, используя лишь едва уловимые регулировки движений своего крыла. Он движется на скорости около 25 км/ч и может выполнять сальто, бочку и маневры на 180 градусов.

"Кроме того, при своем размере, имея размах крыльев 33 см и вес 29 грамм, робот обладает отличной энергоэффективностью, что позволяет ему парить в течение 5 минут или лететь более 1 км при полностью заряженной батарее", - сказал Матей Карасек (Matj Karsek), ведущий дизайнер робота и главный автор исследования дрона, опубликованного в сентябрьском выпуске журнала "Science".


DelFly Nimble имитирует полет мухи.
Источник: techspot.com

Дрон DelFly Nimble не первый в своем роде. MAVLab уже более десяти лет строит роботов по подобию насекомых. Ученые видят их потенциальное применение в других областях, кроме исследований, но Nimble первым обеспечил маневренность, что сделало возможным применение подобных дронов на практике.

"Дроны-насекомые обладают высоким потенциалом для новых применений, поскольку они легки, безопасны для людей и способны летать более эффективно, чем традиционные образцы беспилотников, особенно при меньших масштабах", - сказал профессор Гидо де Кроон (Guido de Croon), научный руководитель MAVLab. "Однако, до сих пор эти летающие роботы не реализовали свой потенциал, поскольку они были либо недостаточно маневренными, как наш DelFly II, либо требовали чрезмерно сложного производственного процесса".

DelFly Nimble - это первый дрон MAVLab, который использует готовые компоненты и основан на устоявшихся методах производства. Кроме того, он имеет достаточную продолжительность полета, что делает его пригодным для использования в "условиях реального мира".


Ксения Кузнецова

20.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Федеральный электронный справочник "Оружие России"
Материал размещен правообладателем
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Страны
Нидерланды
Проекты
БПЛА
Робот
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