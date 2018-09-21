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21.09.2018
Военный паритет

ВАЕ получила первые деньги за "Тайфуны"

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Истребитель Typhoon
Истребитель Typhoon.
Источник: forum.militaryparitet.com

Британская компания BAE Systems объявила, что 18 сентября получила первые платежи за контракт на истребители Typhoon и УТС Hawk с Катаром, сообщает defpost.com.

Таким образом, контракт, подписанный в декабре 2017 года между BAE Systems и правительством Катар на поставку 24 истребителей Eurofighter Typhoon, начинает реализовываться. Контракт был дополнен в июне с включением девяти учебно-тренировочных самолетов BAE Hawk AJT (Advanced Jet Trainer) вместе с первоначальным пакетом поддержки.

Компания заявила, что эти условия уже выполнены, и контракт стоимостью около 5 млрд ф.ст. вступил в силу с момента получения первого платежа.

BAE Systems является основным подрядчиком как для предоставления самолетов, так и согласованных договоренностей для обеспечения обслуживания и начальной подготовки персонала. Ожидается, что поставки первых Typhoon и Hawk начнутся в 2022 году.

Eurofighter Typhoon - двухдвигательный многоцелевой истребитель с дельтавидным крылом производства консорциума Airbus, BAE Systems и Leonardo. Большая часть проекта выполняется через через совместный холдинг Eurofighter Jagdflugzeug GmbH, созданный в 1986 году.

"Тайфун" вступил в оперативную службу в 2003 году, состоит на вооружении ВВС Австрии, Италии, Германии, Соединенного Королевства, Испании и Саудовской Аравии. Военно-воздушные силы Омана, Кувейта и Катара являются экспортными клиентами, в результате чего общее количество закупок дошло до 599 самолетов по состоянию на 2016 год.

BAE Systems Hawk является британским однодвигательным реактивным учебно-тренировочным самолетом, который также используется в качестве недорогого боевого самолета. К операторам "Ястреба" относятся Королевские ВВС (в частности, пиотажная команда Red Arrows - "Красные стрелы") и значительное число иностранных военных операторов. "Хок" все еще находится в производстве в Великобритании и по лицензии в Индии на завводе компании Hindustan Aeronautics Limited (HAL). В настоящее время более 18 стран имеют на вооружеиии более 900 самолетов этого типа.

20.09.2018
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Страны
Австрия
Великобритания
Германия
Индия
Испания
Италия
Катар
Кувейт
Оман
Саудовская Аравия
Продукция
EF-2000
Euro Hawk
Компании
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BAE Systems
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