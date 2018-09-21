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21.09.2018
Военный паритет

Израиль надеется победить в британском конкурсе ДРЛО

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G550 CAEW
G550 CAEW.
Источник: forum.militaryparitet.com

Израильская компания Israel Aerospace Industries (IAI) выразила надежду, что королевские ВВС Великобритании (RAF) будут проводить открытый тендер на новый самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО), сообщает janes.com 18 сентября.

Elta Systems (дочерняя компания IAI) проводит предварительный диалог с рядом британских оборонных компаний, которые могут выступить в качестве местных партнеров в потенциальном контракте.

В 2016 году Elta Systems поставила в Италию два самолета Gulfstream 550 Airborne Early Warning (G550 CAEW), что, по мнению компании, ставит ее в сильное положение для любого потенциального тендера в Великобритании. До итальянских поставок, Elta также поставила G550 CAEW со своим радиолокационным оборудование в ВВС Израиля и Сингапура.

Заместитель генерального директора подразделения бортовых систем и радаров Elta Авишай Ижакян (Avishai Izhakian) заявил, что его компания сможет "работать с местным британским партнером", чтобы адаптировать решения для конкретных потребностей RAF. " У нас в Израиле и Италии функционируют операционные системы, которые доказали свою надежность, сказал Ижакян. Он отметил, что в начале последнего десятилетия ВВС Великобритании отошли от платформ на базе Boeing 707 (используемого E-3D Sentry AEW1) к G550.

"RAF установили очень высокие требования к этому самолету, с точки зрения дальности обнаружения целей, однако самолет не должен быть слишком дорогиим", Ижакян, добавив, что "поэтому мы можем заменить старые самолеты гораздо меньшим, гораздо более дешевым пакетом самолета и оборудования".

В ближайшие месяцы RAF должны решить, будут ли они модернизировать свои существующие семь самоледтов ДРЛО Е-3 Sentry (из которых шесть исправны) или заменить их.

20.09.2018
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Страны
Великобритания
Израиль
Италия
Сингапуp
Продукция
E-3
Компании
Boeing
ELTA
General Dynamics
IAI
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