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21.09.2018
Военный паритет

"Призрак" взлетает вертикально

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БЛА Spectre ("Призрак")
Концепция боевых беспилотных летательных аппаратов (БЛА) Spectre ("Призрак").
Источник: MBDA UK

Компания MBDA UK представила новую концепцию боевых беспилотных летательных аппаратов (БЛА) Spectre ("Призрак"), предназначенных для огневой поддержки наземных войск, сообщает janes.com 19 сентября.

Spectre представляет собой летательный аппарат с двойным крылом, способным выполнять вертикальный взлет и посадку на электродвижении (electric vertical take-off and landing - eVTOL), способный быстро перейти в режим горизонтального полета на малых высотах по сложной местности..

БЛА сконструирован с интегрированным модульным внутренним отсеком полезной нагрузки, где можно разместить две ракеты MBDA Enforcer или одну ММР (Missile Moyenne Portee) массой 25 кг для уничтожения легких или тяжелобронированных целей за пределами прямой видимости. БЛА может летать в режиме барражирования ("наблюдать и ждать"). В отсеке также можно размещать разные датчики и систему РЭБ (последний вариант может сочетаться с кинетическими боеприпасами для повышения разрушительного воздействия на противника).

В соответствии с нынешними спецификациями "Призрак" имеет крейсерскую скорость 180 км/ч, крейсерскую высоту менее 100 м и дальность поражения целей более 10 км, продолжительность полета более 60 минут. Планер имеет два крыла размахом по 2 м, четыре винта, взлетная масса не раскрыта.

20.09.2018
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