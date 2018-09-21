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21.09.2018
Военный паритет

Компания "Либхер" помогает Китаю создать шасси

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С919
С919.
Источник: forum.militaryparitet.com

19 сентября в Китае произведен первый блок шасси для среднемагистрального пассажирского самолета С919, сообщает mil.news.sina.com.cn 10 сентября.

Шасси полностью китайской разработки произведено на заводе в Чанша (провинция Хунань), техническую помощь и оценку оказывали специалисты немецкой компании Liebherr, с которой китайская государственная авиастроительная компания AVIC создала совместное предприятие на паритетной основе (имеет форму общества с ограниченной ответственностью).

Сотрудничество с компанией "Либхерр" в Чанше ведется с 2011 года, в 2011 году СП добилось сертификации шасси, предназначенного для регионального пассажирского самолета ARJ21.

На церемонии приемки отечественного шасси для С919 выступили секретарь партийной организации завода, генеральный менеджер Луо Хун Жуай, заместитель гендиректора Ву Гуанхэй, заместитель секретаря партийной организации Китайской академии инженерных наук Цзя Лян и представитель третьего поколения основателей компании "Либхер" Филипп Либхер. Выступающие отметили "задушевное сотрудничество" китайской и немецкой компании, что стало залогом создания шасси высокого качества.

Также сообщается, что китайская компания при помощи немецких специалистов создала "третье поколение" алюминиево-литевого сплава. обладающего высокими эксплуатационными характеристиками.

С919 совершил первый полет 5 мая 2017 года.

Фирма "Либхер" рассматривается как партнер (на конкурсной основе) по созданию шасси, предназначенного для перспективного дальнемагистрального широкофюзеляжного пассажирского самолета СR929.

20.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Китай
Продукция
052D
ARJ21
C919
Компании
AVIC
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